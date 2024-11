Yeşilyurt Belediyesi, Yeşilyurt’un zengin yemek mutfağındaki özel lezzetleri arasında yer alan Coğrafi İşaret Tescil Belgeli İçli Köfte’nin tanıtımını gerçekleştirmek amacıyla Yeşilyurt Kent Konseyi ile ortaklaşa 23 Kasım Cumartesi günü saat 10:00’da ‘İçli Köfte’ Yemek Yarışması düzenleyecek. Yarışmaya katılmak isteyenler 20 Kasım’a kadar Yeşilyurt Kent Konseyine başvurularını yapmaları gerekiyor.

Yeşilyurt’un zengin yemek mutfağında yer alan yöresel lezzetlerin hak ettiği değeri görmesinin yanı sıra ticari ve pazar payının yükselmesi ve kimliklendirilmesi için etkin, kararlı ve planlı adımlar atmaya devam eden Yeşilyurt Belediyesi, Yeşilyurt Kent Konseyi ile ortaklaşa yaptığı çalışmalar neticesinde Türk Patent ve Marka Kurumuna başvurusu yapılan 20 ürünün Coğrafi İşaret Tescil Belgesini alırken, Malatya’da en fazla Coğrafi İşaret Tescil Belgesine sahip yerel yönetim olma başarısına ulaştı.

Malatya’da bugüne kadar Türk Patent ve Marka Kurumundan 50 ürünün Coğrafi İşaret Tescil Belgesi alınırken bunlardan 20’sini tek başına alan Yeşilyurt Belediyesi, Yeşilyurt’un gastronomi alanındaki güçlü potansiyelini ön plana çıkarmak amacıyla başlattığı yöresel lezzetlerin tanıtım faaliyetlerine bir yenisini daha eklemeye hazırlanıyor.

Yeşilyurt Belediyesi ile Yeşilyurt Kent Konseyinin planlı çalışmaları neticesinde Coğrafi İşaret Tescil Belgesine kavuşan Analı Kızlı ve Kiraz Yaprağı Sarması ile Mayalı Ekşili Ekmeğin tanıtımlarına yönelik gerçekleşen yarışmalara İçli Köfte Yemek Yarışması da eklenecek.

Geleneksel hale getirilen yemek yarışmaları ile yemek ustalarını bir araya getiren ve birbirinden lezzetli yöresel ürünlerin ortaya çıkmasına imkan tanıyan Yeşilyurt Belediyesinin ev sahipliğinde 23 Kasım Cumartesi günü düzenlenecek olan İçli Köfte Yemek Yarışması için hazırlıklar devam ediyor.

Son başvuru 20 Kasım Çarşamba

Yemek Yarışmasına katılmak isteyenler, 20 Kasım Çarşamba gününe kadar Yeşilyurt Kent Konseyi Binasına giderek dolduracakları formlarla başvurularını yapabilecekler. Malatya’nın yemekleri ve lezzetleri üzerine çalışmalar yapan, bu alanda ciddi bir deneyime ve birikime sahip isimlerden oluşacak Jüri Heyetinin yapacağı puanlamalardan sonra yarışmanın birincisine tam altın, ikincisine yarım altın, üçüncüsüne çeyrek altın verilecek, ayrıca jüri özel ödülüne layık görülen yarışmacı ise gram altınla ödüllendirilecek.

“Yemek ustalarını yarışmaya bekliyoruz”

Yemek yarışmasına tüm yemek ustalarını davet eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, Malatya’da en fazla Coğrafi İşaret Tescil Belgesi alan belediye olarak gastronomi alanındaki tanıtımın faaliyetlerini yeni yarışmalarla geliştirmeye devam ettiklerini söyledi. Başkan Geçit, Analı Kızlı ve Kiraz Yaprağı Sarması ile Mayalı Ekşili Ekmek Yarışmalarından sonra geleneksel hale getirmeyi planladıkları yemek yarışmalarına İçli Köfte Yemek Yarışmasını da ekleyerek bu alandaki etkin çalışmalarını gözler önüne sereceklerini söyledi.

Her alanda olduğu gibi Malatya ve Yeşilyurt’un turizm potansiyelini artıracak çalışmalara da büyük bir ehemmiyetle destek verdiklerini hatırlatan Başkan Geçit, “Doğal ve tarihi zenginliklerinin yanı sıra yemek kültürüyle turizm potansiyeli yüksek ilçeler arasında yer alan Yeşilyurt’umuzun zengin yemek mutfağındaki birbirinden özel lezzetlerin tanıtımına bir yenisini daha ekleyeceğiz. Bereketli topraklarımızdan çıkan doğal ürünlerden oluşan yemeklerimizin, tarımsal ürünlerimizin, turşularımızın ve meyvelerimizin hak ettiği değeri görmeleri, hem yurt içinde hem de yurt dışındaki itibarlarını yükseltmek adına başlattığımız çalışmaları her geçen gün yeniliyoruz, yeni etkinliklerle geliştiriyoruz. Malatya’da bugüne kadar 50 ürünün Coğrafi İşaret Tescil Belgesi alınırken bunlardan 20’sini Kent Konseyimizle işbirliği halinde yaptığımız çalışmalarla ilçemize kazandırmanın sevincini yaşıyoruz. Gastronomi dünyasına farklı bir soluk ve heyecan getirecek, yemek ustalarının dikkatini çekecek tada ve lezzete sahip geleneksel lezzetlerimizin tanıtımı için her türlü desteği veriyoruz. Zengin yemek mutfağımızın önemli yapıtlarından olan analı-kızlı ve kiraz yaprağı sarması ile mayalı ekşili ekmeğimizin tanıtımı için gerçekleşen yarışmaların ardından şimdide yine kentimize özgü, sofralarımızın önemli lezzetlerinden olan içli köftemiz için yemek ustalarımızı bir araya getireceğiz. 23 Kasım Cumartesi günü düzenleyeceğimiz yemek yarışmamız ile bu eşsiz lezzetimizin tüm güzelliklerini ön plana çıkarmış olacağız. Yarışmaya katılmak isteyenler 20 Kasım’a kadar Hilal Parkımız içerisinde hizmet veren Kent Konseyi Binamızı ziyaret ederek burada dolduracakları formlarla başvurularını yapabilirler. Belediye olarak yine festival tadında özel bir etkinliğin altına imza atacağız, tüm hemşehrilerimizi yemek yarışmamıza bekliyoruz” dedi.