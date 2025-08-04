Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde, kağıt toplayıcılığı yaptığı belirtilen kişiler arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay, gece saat 00.15 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Çavuşoğlu Mahallesi’nde bulunan sanayi sitesi girişinde meydana geldi. İddiaya göre, bölgedeki bir iş yeri önünde oturan grubun yanına gelen bir şahıs, kısa süre sonra yanında taşıdığı tabanca ile ateş açtı. Kurşunların isabet ettiği 2 kişi vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanırken zanlı kaçarak olay yerinden uzaklaştı.

İhbarı üzerine olay yerine polis ile sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların ifadelerinde olayı gerçekleştiren kişinin F.T. olduğunu belirttikleri öğrenildi.

Olay yerinde inceleme yapan ekipler 2 boş kovan ile bir dolu fişek bulurken, kaçan şüphelinin yakalanması çalışma başlatıldı.