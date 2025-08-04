Malatya’nın Arguvan ilçesinde bir ahırda çıkan yangında 10 küçükbaş hayvan telef olurken, ahır kullanılamaz hale geldi.

Olay, Arguvan’a bağlı Ermişli Mahallesi Mısırlı mezrasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, V.Ç.’ye ait ahırda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına Arguvan Belediyesi ekipleri de destek verdi.

Kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülen yangında, ahırda bulunan 10 küçükbaş hayvan telef oldu. Ahır ise tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.