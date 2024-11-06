DÜZCE(İHA) – Düzce’nin orman ürünleri üretimi ve ihracatının arttırılması için çalışmalar sürürken 2024 yılında 11 bin 392 ton orman ürünü ihraç edildi.

Orman ürünleri alanında önemli bir yere sahip olan Düzce’den 10 ayda toplam 11 bin 392 ton orman ürünün ihracatı yapıldı. Düzce’de orman ve ahşap sanayisini hak ettiği noktaya taşıyacak projeyi hayata geçirmek isteyen Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, 300 dönümlük alanda Mobilya Kent kurulacağını söyledi.

Yapılacak yatırımlarla Düzce orman ürünleri alanında daha fazla ihracat ile gücünü de arttırmış olacak. Kurulacak olan mobilya kent Düzce’nin ekonomik gelişimine de katkı sağlayacak.