Hafta sonunu denizde geçirmek isteyenler için Akçakoca Kaymakamlığı’ndan uyarı geldi. Karadeniz’e kıyısı olan Düzce’nin Akçakoca ilçesinde, olumsuz hava şartları nedeniyle denize girmek yasaklandı.

Karadeniz’de etkili olan fırtına nedeniyle, Akçakoca Kaymakamlığı ilçedeki tüm sahillerde denize girmeyi geçici olarak durdurdu. Kaymakamlık tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Olumsuz hava/deniz şartları nedeniyle 29.06.2025 (bugün) ilçemizdeki tüm plaj ve sahillerde denize girilmemesi yönünde

karar alınarak kullanıma kapatılmıştır. Vatandaşlarımızı denize girmemelerini önemle rica ederiz"