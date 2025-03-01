Yeşilay Haftası kapsamında Tekirdağ’da çeşitli etkinlikler düzenlenerek bağımlılıkla mücadelede farkındalık oluşturulacak.

Yeşilay Haftası, bu yıl 1-7 Mart tarihleri arasında Türkiye genelinde ve 97 ülkede eş zamanlı olarak kutlanıyor. Yeşilay Tekirdağ Şube Başkanı Zafer Soykırlı, bağımlılıkla mücadelede Yeşilay Danışmanlık Merkezleri’nin (YEDAM) önemli bir rol oynadığını belirterek, "YEDAM’larımızla bağımlılara ve yakınlarına ücretsiz destek veriyoruz. Uzman ekiplerimiz alkol, tütün, madde, kumar ve internet bağımlılıkları konusunda danışmanlık ve terapi hizmeti sunuyor" dedi. Türkiye genelinde ve KKTC’de toplam 107 YEDAM merkezinin bulunduğunu belirten Soykırlı, bağımlıların ve yakınlarının 115 Alo YEDAM Danışma Hattı üzerinden destek alabileceklerini ifade etti.

Gençleri bağımlılıklarla mücadeleye teşvik etmek amacıyla "Genç Yeşilaycılar Ödüllü Reels Yarışması" başlatılırken, yarışmada dereceye girenlere toplam 70 bin TL ödül verileceği açıklandı. Yeşilay’ın 105. yılı kapsamında hazırlanan "Senin Sayende" mottolu film de televizyon, sinema ve dijital platformlarda yayınlanacak.

Türkiye genelinde YEDAM ve Yeşilay Rehabilitasyon Merkezleri öncülüğünde çeşitli etkinlikler düzenlenerek, sağlıklı yaşam bilinci artırılacak. Bağımlılıkla mücadele konusunda farkındalık oluşturmayı amaçlayan etkinlikler, her yaş grubuna hitap edecek şekilde planlandı.