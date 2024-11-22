Kırıkkale’deki MKE fabrikalarında üretilen yerli ve milli silahlar, Türkiye’nin savunma sanayisine güç katmaya devam ediyor. Vali Mehmet Makas, fabrikayı ziyaret ederek, atölyelerdeki üretim süreçlerini yakından inceledi.

Kırıkkale’deki Makine Kimya Endüstrisi (MKE) fabrikalarında Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Emniyet Genel Müdürlüğü’nün (EGM) ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yerli ve milli silah üretimi aralıksız sürüyor. Türk mühendisleri ve işçilerin ortak çalışmalarıyla üretilen silahlar, Türkiye’nin savunma sanayisindeki gurur kaynakları arasında yer alıyor.

Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, MKE Silah Fabrikası’na gerçekleştirdiği ziyarette üretim süreçlerini yerinde inceledi. Fabrika Müdürü İhsan Çağatay Öncel’den bilgi alan Vali Makas, yerli ve milli üretim çalışmalarının başarıyla yürütülmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, fabrikanın ülke savunmasına yaptığı katkılardan dolayı teşekkür etti. Vali Makas, yerli üretime destek veren işçilere de gayretlerinden ötürü minnettarlığını ifade etti.