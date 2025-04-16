AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz ile Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii’ni ziyaret etti.

SAKARYA (İGFA) - Irak Milletvekili ve Yatırım Komisyon Başkanı Usame Kerim Halef ve beraberindeki heyet ileTUSAŞ Genel Müdürü Dr. Mehmet Demiroğlu ile bir araya gelen Yavuz ve Alemdar, daha sonra TUSAŞ’ın yaptığı çalışmalara dair bilgiler aldı.

“NE KADAR GURUR DUYSAK AZDIR”

TUSAŞ ziyareti sonrası değerlendirmeler yapan Başkan Yusuf Alemdar, “Bugün Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) ziyaretimizde göğsümüz kabardı.Kaan Milli Muharip uçağımızdan, Atak Helikopterine, Anka'ya ve Karabağ Savaşının kazanılmasında büyük rol oynayan Şimşek isimli insansız hava aracına kadar birçok eseri görme fırsatımız oldu. Yerli ve milli değerimiz, ürettikleriyle milletimizi gururlandıran TUSAŞ’ın başarılarıyla ne kadar gurur duysak azdır. Türk savunma sanayisinin bağımsızlığını güçlendirmek için görev yapan tüm mühendislerimize şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.

YERLİ VE MİLLİ ADIMLAR

Türkiye’nin 23 yıllık süreçte nice proje ve sayısız yatırımla buluştuğuna dikkat çeken AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, bu yatırım, eser ve projelerin en başında savunma sanayinde yaşanan gelişmeler, başarılı çalışmalar, yerli ve milli adımların hayata geçirilmesinin geldiğini söyledi.

SAVUNMA SANAYİMİZİN BAŞARILARIYLA GURUR DUYUYORUZ

Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, “Milli ve yerli değerimiz TUSAŞ, ordumuzun ihtiyaç duyduğu yerli hava araçlarının ve savunma sistemlerinin geliştirilmesinde kritik bir role sahip. Bugün de TUSAŞ’ta savunma sanayimizin gurur verici üretimlerini yerinde gördük. Bu başarıda pay sahibi olan herkese yürekten teşekkür ediyorum. Yerli uçak, insansız hava araçları (İHA), helikopter, uydu ve diğer savunma teknolojilerini hamdolsun ülke olarak üreterek, bu alanda dikkatleri üzerine çeken bir konuma ulaştık. Daha çok çalışacağız, daha çok üreteceğiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde ülkemizi her alanda Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaştıracağız” dedi.

Ziyarette Genel Başkan Yardımcısı Yavuz ve Başkan Alemdar, TUSAŞ tarafından üretilen KAAN Milli Muharip uçağı, ATAK helikopteri, ANKA ve ŞİMŞEK adlı insansız hava uçaklarını yakında inceleme fırsatı buldular