Ankara’nın Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, Ankaralılar Derneği (AHİD) Genel Başkanı Hilmi Yaman’ı dernek merkezinde ziyaret etti. Gerçekleşen ziyarette, Ankara’nın kültürel değerleri, hemşehrilik bilincinin güçlendirilmesi ve sivil toplum kuruluşlarının yerel yönetimlerle iş birliği konuları ele alındı.

Başkan Özarslan, Ankaralılar Derneği’nin kente katkı sağlayan çalışmalarını yakından takip ettiklerini belirterek, "Ankara’mızın kültürel mirasını yaşatmak ve hemşehrilerimiz arasında dayanışmayı artırmak için derneklerimizle her zaman iş birliği içindeyiz" dedi.

AHİD Genel Başkanı Hilmi Yaman ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Başkanımızın desteği bizler için çok kıymetli. Birlikte Ankara’ya değer katacak projelere imza atacağımıza inanıyoruz" ifadelerini kullandı.