Başiskele ilçesi Yunus Emre Caddesi’nde asfalt serim çalışması gerçekleştirildi. Çalışmalarla hem yayaların hem de sürücülerin daha güvenli ve konforlu ulaşım deneyimi yaşaması hedefleniyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki ulaşım altyapısını iyileştirmek amacıyla başlattığı asfalt yenileme çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda büyükşehir, "Başiskele Kavşağı Koridor Projesi" kapsamında oluşabilecek trafik yoğunluğuna karşı alternatif servis yolu oluşturdu. Bu kapsamda Seymen Battı-Çıktı’dan başlayarak Pasinler Caddesi, Yunus Emre Caddesi ve Millet Bahçesi üstü üzerinden yeni güney alternatif yol inşa edildi. Büyükşehir Belediyesi Yol ve Bakım Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler, proje süresince trafik yoğunluğu ve yol kapatma durumlarında kullanılabilecek alternatif güzergahları planladı. Bu kapsamda Barbaros Mahallesi Yunus Emre Caddesi’nde aşınma asfalt tabakası serimi yapıldı. Ayrıca Hoca Ahmet Yesevi Caddesi’nden Yuvacık Sapağı’na, oradan da D-130 Karayolu’na bağlanan güzergah, yapılan asfaltlama ile iyileştirildi.