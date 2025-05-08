Düzce BelKA İnsan Kaynakları A.Ş. Genel Müdürü Erdem Yılmaz üniversite öğrencilerine etkili CV hazırlamanın püf noktaları aktararak işverenlerin bir özgeçmişi ortalama 6 saniyede incelediğini söyledi.

Düzce Üniversitesi Kariyer Geliştirme ve Mezun İzleme Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen "İş Hayatında İletişim ve Mülakat Teknikleri" konulu etkinlik, üniversiteli gençlerle iş dünyasının deneyimlerini buluşturdu. Etkinliğin konuğu, Düzce Belediyesi iştiraki olan Düzce BelKA İnsan Kaynakları A.Ş. Genel Müdürü Erdem Yılmaz oldu.

Konuşmasında belediyeciliğin insan odaklı yönüne dikkat çeken Yılmaz, Düzce Belediyesi’nin sadece altyapı hizmetleriyle değil, istihdama yönelik projeleriyle de gençlerin yanında olduğunu vurguladı. Düzce BelKA’nın yalnızca personel teminiyle sınırlı kalmayıp; insan kaynakları yönetimi, çalışan hakları, eğitim ve iş güvenliği gibi alanlarda da aktif rol üstlendiğini söyledi.

İş kulübü ile gençlere yol haritası

2019 yılında kurulan Düzce İş Kulübü’nün faaliyetlerine de değinen Yılmaz, özellikle dezavantajlı grupların istihdama katılımını desteklediklerini, firmalar ile iş arayanlar arasında köprü görevi üstlendiklerini belirtti. Kariyer danışmanlığı hizmetlerinin de kulübün önemli çalışma alanları arasında yer aldığını ifade etti.

"Sadece 6 saniyeniz var"

Söyleşide etkili CV hazırlamanın püf noktaları da öğrencilere aktarıldı. İşverenlerin bir özgeçmişi ortalama 6 saniyede incelediğini hatırlatan Yılmaz, başvurularda ilk intibanın belirleyici olduğunu vurguladı. Uygulamalı örneklerle mülakat tekniklerine değinen Yılmaz, adayların sık yaptığı hatalara da dikkat çekti. Olumsuz beden dili, yetersiz hazırlık, aşırı bireysellik ve geri bildirimlere kapalı olmak bu hatalar arasında yer aldı.

Gençlere açık davet

Etkinliğin sonunda öğrencilere seslenen Erdem Yılmaz, Düzce’deki iş imkanları, belediye destekleri ve kariyer kaynakları hakkında daha fazla bilgi almak isteyen gençleri Düzce İş Kulübü’ne davet etti. "Geleceğin mimarı sizlersiniz" diyen Yılmaz, iş arama süreçlerinde gençlerin her zaman destekçisi olacaklarını belirtti.