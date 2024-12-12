Bursa’nın Yenişehir ilçesinde 47 kişinin tavuk dönerden zehirlendiği iddiasıyla mühürlenen dükkandan alınan numuneler, Tarım İl Müdürlüğü Gıda Kontrol Laboratuvarı tarafından yapılan incelemelerde gıda kodeksine uygun çıktı. Belediye işyerini tekrar faaliyete açtı. İşyeri sahibi ise, "Bu işten alnımızın akıyla çıktık" dedi.

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde 5 Aralık 2024 tarihinde gece yedikleri tavuk dönerden zehirlendiği iddia edilen 47 kişi, kusma şikayetiyle hastaneye başvururken, olayın yaşandığı işletme belediye tarafından mühürlendi. Dönerden alınan numuneler ise, Tarım İl Müdürlüğü Gıda Kontrol Laboratuvarı’na gönderildi. Yapılan inceleme sonucunda ise numunesi alınan tavuk dönerde zehirlenme belirtisine rastlanmazken, gıda kodeksine uygun çıktı.

Bunun üzerine işyerinin mührü belediye tarafından sökülürken, zehirlenmenin asıl sebebinin ise henüz belirlenemedi. İnceleme sonucu Yenişehir İlçe Tarım Müdürlüğü yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"İlçe Müdürlüğümüz kontrol görevlilerince, Cumhuriyet Başsavcılığı 04.12.2024 tarihli ve 2024- 1321 numaralı yazısı gereği ’Mız-Mız Döner Bilal Ertun, Kurtuluş Mah. Atatürk Cad. No:2/2B’ adlı ve adresli işletmenizden alınan pişmiş tavuk döner, marul salatası, döner sosu numuneleri Bursa Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğüne gönderildi. Yapılan incelemeye göre, numune sonuçları Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği’ne uygundur."

İşletme sahibi Bilal Ertun yaptığı açıklamada ise, “Bizim tüm ürünlerimiz günübirlik geliyor. Hepsi faturalı ve barkodlu ortalama 150 kilogram tavuk döner satıyoruz ve yaklaşık bin kişi günlük geliyor. O gün saat 20:00’a kadar yaklaşık 600 tane müşterimiz gelmişti. Bu 600’ün içinde sadece 50 kişi mi zehirlendi? Ben bu olaydan şüpheleniyorum. Bu bir salgında olabilir. Biz numune sonuçlarımızı aldık ve temiz çıktı. Bu işten alnımızın akıyla çıktık. En kısa zamanda işletmemizi açacağız“ dedi.