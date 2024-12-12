Sağlık Turizmi Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Aysun Bay, Türkiye ile Kazakistan arasında sağlık turizmi ve sağlık altyapısında ortak projeler geliştirmeye hazır olduklarını söyledi.

Türkiye ve Kazakistan arasında sağlık turizmi alanında iş birliği geliştirmek amacıyla önemli bir toplantı gerçekleştirildi. Ankara Sağlık Turizmi Federasyonu (ASATUF) Genel Başkanı Prof. Dr. Aysun Bay, Kazakistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği’ni ziyaret ederek, Müsteşar Darkhan Beisenbay ve diplomatlarla bir araya geldi.

Ziyarette konuşan Prof. Dr. Aysun Bay, iki ülke arasında sağlık turizmi alanında daha güçlü bağlar kurulması gerektiğini vurguladı. Türkiye’nin güçlü sağlık altyapısına dikkat çeken Bay, karaciğer nakli, kanser tedavisi, organ nakli ve cerrahi müdahaleler gibi alanlarda uzman kadrolara sahip olduklarını belirtti. Bay, aynı zamanda Türkiye’nin termal kaplıcalar ve alternatif tıp gibi sağlık turizmine katkı sağlayan doğal kaynaklar bakımından zengin bir ülke olduğunu ifade etti.

Prof. Dr. Bay, tıbbi aromatik bitkiler konusundaki çalışmalara da değinerek, Kazakistan’da yetişen bitkisel ürünlerin ekonomiye kazandırılması için iş birliği yapabileceklerini dile getirdi. Bu ürünlerin Kazakistan’dan Türkiye’ye ve diğer ülkelere ihracını desteklemek amacıyla ASATUF üyesi şirketlerle girişimlerde bulunmaya hazır olduklarını söyleyen Prof. Dr. Bay, ayrıca, Kazakistan’dan Türkiye’ye gelecek hastalar için güvenli, sağlıklı ve kaliteli hizmet sunmaya kararlı olduklarını belirtti.

Prof. Dr. Bay, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokeyav ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın güçlü ikili ilişkilerinin olmasının iki devlet arasındaki ilişkileri daha ileri seviyelere çıkardığını da sözlerine ekledi.

Toplantıda, sağlık turizminin yanı sıra Kazakistan’ın sağlık yatırımları, hastane ve klinik projelerine destek verilmesi de ele alındı. Prof. Dr. Bay, ASATUF üyesi sağlık şirketleri aracılığıyla bu yatırımların desteklenebileceğini ve bu amaçla yapılacak projelere öncülük etmeye hazır olduklarını ifade etti.

Kazakistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı Darkhan Beisenbay ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, iki millet arasındaki tarihi bağlara dikkat çekti. Beisenbay, Türkiye ile Kazakistan arasında her alanda güçlü iş birliğinin mevcut olduğunu belirtti. Sağlık turizmi alanında ASATUF ile ortak çalışmalar yapmaya hazır olduklarını ifade eden Müsteşar, Kazakistan’ın sağlık sektöründeki yatırım planları hakkında bilgi verdi.

Toplantıya, Kazakistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Başkatibi Diplomat Mansiya Bıtımbayeva ve Ankara Sağlık Turizmi Federasyonu yetkilileri de katıldı. Görüşme, iki ülke arasındaki sağlık turizmi ilişkilerinin güçlenmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendirildi.