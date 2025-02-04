Yenişehir Belediyesi tarafından çocukların yarıyıl tatilini keyifli ve verimli geçirmeleri için düzenlenen 3. Yenişehir Çocuk Oyunları Festivali, binlerce çocuğun katılımıyla sona erdi. 9 bin çocuk, festival kapsamında sahnelenen tiyatro oyunlarını ücretsiz izledi, etkinliklerle hem eğlendi hem de öğrendi. Üçüncüsü bu yıl düzenlenen festivalde çocuklar Karlar Ülkesi: Kayıp Eldiven, Zorbalık Değil Zorba Olmak!, Sünger Bob Kare Pantolon, Ağustos Böceği ile Karınca, Arı Maya, Kediler Ülkesi ve geleneksel gölge oyunu Karagöz ve Torun Amca gibi birbirinden renkli tiyatro oyunlarıyla buluştu.

Tiyatro gösterilerinin yanı sıra çeşitli atölyeler ve etkinlikler, çocukların sanata ve oyuna doyduğu bir festival ortamı sundu. Festivalin finali ise Grup Tıngır Mıngır Çocuk Konseri ile yapıldı. Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezini dolduran minikler, müziğin ritmiyle eğlendi ve festivalin coşkusunu doyasıya yaşadı.

Tiyatronun büyülü dünyasıyla tanışan minikler, dostluk, dayanışma, saygı ve empati gibi değerleri eğlenceli bir şekilde öğrenme fırsatı buldu.

Çocukların bireysel ve sosyal gelişimlerine destek

Festivalin çocukların gelişimine katkı sunduğunu kaydeden Mersin Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, “Çocukluk, öğrenmenin ve keşfetmenin en yoğun olduğu dönemlerden biri. Oyunlar ve sanat, çocukların hayal dünyasını geliştirirken, sosyalleşmelerine ve kendilerini ifade etmelerine de yardımcı oluyor. Yenişehir Çocuk Oyunları Festivali, çocukların hem eğlenip hem de öğrenebileceği bir ortam sunarak onların gelişimine katkı sağlıyor. Tiyatro oyunları, çocuklara empati kurmayı, arkadaşlık ilişkilerini güçlendirmeyi, farklı karakterleri tanıyıp hayal dünyalarını zenginleştirmeyi öğretiyor. Festival, aynı zamanda çocukların aileleriyle birlikte keyifli vakit geçirebileceği, topluluk içinde sosyalleşebileceği bir alan sunarak, onların bireysel ve sosyal gelişimlerine destek oluyor. Bizim de bu festivalde amacımız bu.” ifadelerini kullandı.

“Çocuklarımızın dijital dünyaya hapsolmasını istemiyoruz.”

Başkan Özyiğit, festivalin çocuklar için taşıdığı değere vurgu yaparak, “Teknolojinin hızla geliştiği bir çağda çocuklarımızın dijital dünyaya hapsolmasını istemiyoruz. Onların sokakta oyun oynayan, birbirleriyle etkileşime giren bireyler olarak büyümeleri çok önemli. Çocuklarımızın sanata, oyuna ve eğlenceye erişimini artırmak, onların hayal dünyalarını genişletmek bizim en büyük önceliklerimizden biri. Üç yıldır düzenlediğimiz Çocuk Oyunları Festivali ile miniklerimizin gülümsemesine vesile olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Önümüzdeki yıllarda bu festivali daha da büyüterek devam ettireceğiz” dedi.

Çocuklar için daha fazla kültürel ve sanatsal etkinlik düzenlenecek

Çocuklara yönelik çalışmalarının devam edeceğini ifade eden Başkan Özyiğit, “Yenişehir Belediyesi olarak çocuklarımıza yönelik çalışmalarımız sadece bu festivalle sınırlı kalmayacak. Yıl boyunca farklı etkinlikler ve atölyeler düzenleyerek çocuklarımızın sanata, spora ve doğaya daha fazla erişimini sağlamaya devam edeceğiz. Çünkü biliyoruz ki, güçlü ve bilinçli bir toplum inşa etmek, ancak mutlu ve iyi yetişmiş çocuklarla mümkündür."