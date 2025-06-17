Karabük Belediyesi, kentin hafızasında önemli bir yere sahip olan Yenişehir Açık Hava Sineması’nı kültürel yaşamın merkezine dönüştürmek üzere başlattığı restorasyon projesinde uygulama sürecine geçti.

Yaklaşık 10 milyon 666 bin TL bedelle ihalesi yapılan proje kapsamında alanda fiziki çalışmalar başladı.

Toplam bin 912 metrekarelik alanı kapsayan projeyle, açık hava sinema düzenine uygun oturma alanları oluşturulacak, peyzaj çalışmalarıyla çevre düzeni sağlanacak.

Aynı zamanda mevcut 133 metrekarelik yapı, kitap okuma ve etkinlik salonuna dönüştürülerek kültürel faaliyetlere ev sahipliği yapacak. Alan içinde yer alan 30 metrekarelik büfe de günümüz ihtiyaçlarına uygun şekilde yeniden yapılandırılacak.

Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya,

Karabük’ün sosyal tarihinde özel bir yere sahip olan bu alanı sadece yenilemekle kalmadıklarını belirterek, "Kültürel işlevselliği artırarak yeni kuşaklara da taşıyoruz. Burası, bir sinemadan öte; insanların bir araya geleceği, kitap okuyacağı, kültürle iç içe olacağı bir yaşam alanına dönüşecek. Amacımız geçmişin izlerini korurken bugünün ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir kamusal alan ortaya koymak. Başlayan çalışmalarla birlikte Karabük, kültür ve hafızasına sahip çıkan bir şehir olarak yeni bir değer daha kazanıyor" dedi.