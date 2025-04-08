Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraki olan SAMULAŞ A.Ş. tarafından işletilen Amisos Teleferik Hattı gerek Samsunlular gerekse kente il dışından gelen turistler tarafından yoğun ilgi görüyor. 9 günlük Ramazan Bayramı tatili süresince Amisos Teleferik Hattı, 10 bin 319 yolcu taşıdı.

Samsun’un önemli turizm çekim noktalarından biri olan ve Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraki olan SAMULAŞ A.Ş. tarafından işletilen Amisos Teleferik Hattı yapılan modernizasyon ve bakım çalışması sonrasında iki hafta önce yeniden hizmet vermeye başladı. Otomasyon sistemlerinden kabinlere, halatlardan panolara teleferik hattındaki tüm bölümlerde kapsamlı bakım, onarım ve yenileme çalışması yapılan teleferik hattı Ramazan Bayramı tatilinde de yoğun ilgi gördü. Samsun’un önemli turizm destinasyonlarından biri olma özelliği taşıyan Amisos Teleferik Hattı’nda 9 günlük bayram tatilinde 10 bin 319 yolcu taşındı. Gerek Samsunlular gerekse kente il dışından gelen yerli ve yabancı turistler teleferikle yolculuk yaparak kenti panoramik açıdan seyretme şansı buldu.

6’şar kişilik 6 kabin bulunan, 320 metre hat uzunluğu ve 62 metre yüksekliğe sahip olan teleferik hattı 2006 yılından bu yana Batıpark ile Amisos Tepesi arasında hizmet veriyor.