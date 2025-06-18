Karabük’ün Yenice ilçesinde kurulması planlanan Gençlik Kampı için saha çalışmaları başladı. Bakanlıktan gelen teknik ekip, kamp alanı olarak belirlenen Süheyla Çamlığı’nda incelemelerde bulundu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Gençlik Kampları Daire Başkanlığı tarafından Karabük’ün Yenice ilçesine kazandırılması planlanan Gençlik Kampı için çalışmalar başladı. Bu kapsamda Bakanlık tarafından görevlendirilen uzman ekipler Mehmet Masum ve İbrahim Terzi, Yenice Belediye Başkanı Sertaş Karakaş ile birlikte kamp alanı olarak değerlendirilen Süheyla Çamlığı bölgesinde detaylı saha incelemeleri gerçekleştirdi.

Yapılan teknik değerlendirmeler sonucunda, Süheyla Çamlığı’nın doğal yapısı, ulaşım imkanları ve fiziki şartlarının gençlik kampı kurulması için son derece uygun olduğu tespit edildi.

Yetkililerden alınan bilgilere göre, projelendirilecek kamp alanı yalnızca bir sosyal etkinlik noktası değil; aynı zamanda ilçenin ekonomik kalkınmasına katkı sağlayacak, istihdam oluşturacak ve gençlerin sosyal-kültürel gelişimini destekleyecek önemli bir yatırım olarak görülüyor.

Yenice Belediye Başkanı Sertaş Karakaş da proje hakkında yaptığı açıklamada şunları söyledi: "İlçemiz, doğal güzellikleriyle bölgenin en özel yerlerinden biri. Gençlik Kampı projesi sayesinde Yenice’miz hem gençlerimiz için bir cazibe merkezi haline gelecek hem de turizm potansiyelimiz artacak. Bu yatırım, sosyal ve ekonomik anlamda ilçemize büyük katkı sağlayacaktır. Desteklerinden dolayı Gençlik ve Spor Bakanlığımıza teşekkür ediyorum."