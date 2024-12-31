Yeni yıl için Muğla Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı tarafından Çocuk Korosu Yeni Yıl Konseri, Fındıkkıran Bir Yılbaşı Hikayesi Bale Gösterisi ve Yeni Yıl Konseri sahnelendi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi’nde sahnelenen oyunlar, konserler izleyicilerden tam not aldı.

Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı yeni yıla özel düzenlediği etkinliklerle sanatseverleri buluşturmaya devam ediyor.

Çocuk korosu yeni yıl konseri’ne yoğun ilgi

Muğla Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Çoksesli Çocuk Korosu tarafından Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi’nde Erman Varol ve Müge Sude Turgut şefliğinde, Eren Can Kızıltürk korrepetitörlüğünde Yeni Yıl Konseri düzenlendi. Yoğun katılımla düzenlenen Yeni Yıl Konseri’nde seyirciler zaman zaman şarkılara eşlik etti.

Çocuk Korosu Yeni Yıl Konseri’nde; Do Re Mi, Yeni Yıl, Hoş Geldin Yeni Yıl, Deck The Halls, Dönüyor Dünya, Anne, Savaşlar Olmasın, Jingle Bells Ve Lüküs Hayat eserleri seslendirildi.

Fındıkkıran balesi izleyicilerden tam not aldı

Muğla Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Bale Bölümü tarafından Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi’nde koreograflığını Yaprak Baba ve Melike Gergin, repetitörlüğünü ise Göksu Özer ve Oktay Keresteci üstlendiği Fındıkkıran Balesi sahnelendi. Hazırlıkları 1,5 ayda tamamlanan Fındıkkıran Bir Yılbaşı Hikayesi Bale Gösterisine Bale Bölümünden yaklaşık 60 öğrenci katıldı. Aynı zamanda Halk Dansları Bölümü öğrencileri ve eğitmenleri de gösteriye destek verdi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası tarafından Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi’nde Yeni Yıl Konseri düzenlendi. Solistliğini Sedat Yüce ve Doğa Kılıç’ın üstlendiği Yeni Yıl Konseri, Pulp Fiction ve New York şarkıları ile başladı Senden Daha Güzel şarkısı ile sona erdi.

Başkan Aras; “2025 sevginin, barışın hüküm süreceği bir yıl olsun”

Muğla’da yeni yıl coşkusunu tüm vatandaşlarla kutlamak için farklı etkinlikler düzenlediklerini söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras konserler, bale gösterisi, çocuk korosu, Kent Meydanı’ndaki yılbaşı festivali gibi etkinliklerle 2025’e hep birlikte mutlu ve umutla gireceklerini belirtti.

Başkan Aras; “2024’ü geride bırakıp yeni bir yıla umutla ve heyecanla girmek istiyoruz. Kültür ve sanatın şehri Muğlamızda tüm vatandaşlarımızı bir araya getirecek, farklı etkinlikler planladık. Büyükşehir konservatuvarımızla 7’den 70’e tüm hemşehrilerimize hitap edecek oyunlar, konserler, bale gösterileri organize ettik. Ayrıca Kent Meydanı’nı yılbaşı festivalinin merkezi yaptık. 2025 yılına tüm vatandaşlarımızla birlikte, kol kola, mutlu ve umutlu girmek istedik. Tüm vatandaşlarımızın yeni yılını bir kez daha kutluyor, 2025’in sevginin, barışın hüküm süreceği bir yıl olmasını diliyorum” dedi.