İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Kültürpark’ta düzenlediği ve İzmirlilerin yoğun ilgisiyle devam eden Yeni Yıl Festivali’nin bir ayağı da 27-29 Aralık tarihleri arasında İzmir Marina’da gerçekleştirilecek.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZDENİZ, 2025 yılının bitmesine sayılı günler kala İzmirlileri 27-29 Aralık tarihleri arasında Yeni Yıl Festivali ile buluşturuyor. 7 Aralık’tan bu yana Kültürpark’ta devam eden Yeni Yıl Festivali’nin bir ayağı olarak İzmir Marina'da düzenlenecek renkli etkinlik kapsamında vatandaşlar hem hediye alışverişi yapabilecek hem de keyifli vakit geçirecek.

Çeşitli sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla organize edilen festival; toplumsal dayanışmayı desteklemeyi ve fayda sağlamayı amaçlıyor. Festivalde hediyelik eşya ve gıda stantlarının yanı sıra mini konserler de olacak. İzmir Büyükşehir Belediye Bandosu ve sokak sanatçıları, 12.00 - 20.00 saatleri arasında kulakların pasını silecek.

Kimler katılacak?

İzmir Marina’daki Yeni Yıl Festivali’ne; Lösev Dükkân, Tuzu Biberi, Maurice Bencuya Otizm Okulu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Sağlıklı Yaşam ve Evde Bakım Hizmeti Evde Bakım Hizmeti Şube Müdürlüğü, Mor Patika ve Hayte’nin Evi katılacak.