Ardahan’da kar yağışının ardından etkili olan Sibirya soğukları nedeniyle şehir buz kesti. Bölgedeki en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 16 derece olarak Göle ilçesinde ölçüldü. Soğuk hava yüzünden ağaçlar kırağı tutarken, çatılarda buz sarkıtları oluştu.

Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 16 dereceye düştüğü Göle ilçesinde, yaşanan dondurucu soğuklar nedeniyle araçlar dondu, yaban hayvanları dahil olmak üzere hayat buz tuttu. Günlerdir etkili olan kar ve tipi yerini soğuk havaya bıraktı. Kentte araçlar dondu, çatılarda buz sarkıtları oluştu. Kaldırım ve yollarda buzlanmanın meydana geldiği kentte, gündüz hissedilen hava sıcaklığı sıfırın altında 11’i bulurken geceyse sıfırın altında 16’ya kadar düştü.

Araçlarını soğuklara karşı korumaya çalışan araç sahipleri battaniye yardımıyla araçlarını korumaya çalışırken birçok araç da soğuktan dondu. Yaban hayatını da olumsuz yönde etkileyen soğukların önümüzdeki günlerde devam etmesi bekleniyor.

Ümit Sarıkaya isimli vatandaş, "Soğuk havanın etkisiyle çatılarda buz sarkıtları oluştu. Bu da tehlikeyi beraberinde getiriyor" dedi.