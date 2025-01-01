Muğla genelinde yeni yıl tedbirleri kapsamında yapılan asayiş uygulaması çerçevesinde kolluk kuvvetlerince 20 bin kişi sorgulandı.

Yılbaşı tedbirleri kapsamında, vatandaşlarımızın huzur ve güven içinde geçirmesi, genel asayişin devamının sağlanması, meydana gelmesi muhtemel olayların önlenmesi, aranan şahısların yakalanması, meydana gelen olaylara süratle müdahale ederek şüphelilerin yakalanması ve adli makamlara teslim edilmesi amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde, 19 bin 995 şahıs sorgulandı. Ayrıca 387 iş yeri, 59 metruk bina, 92 okul çevresi, 124 park/bahçe, 9 bin 059 araç kontrol edildi. Uygulama esnasında; 3 şahıs gözaltına alınırken, 12 şahsa adli-idari işlem uygulandı. 1 kayıp Türk vatandaşı şahıs bulunurken, 14 aranan şahıs yakalandı. 6 iş yerine cezai işlem uygulanırken 1,37 gram eroin, 24 adet sentetik ecza, 585 litre kaçak içki,-170 litre sahte içki, 37 bin 900 adet makaron, 180 paket kaçak sigara, 2 adet tabanca, kesici alet, kurusıkı tabanca ele geçirildi. Uygulamada 72 araç trafikten men edildi ve 870 araç ve sürücüsüne cezai işlem uygulandı.