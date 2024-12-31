Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü acil durumlara karşı müdahale konularında eğitim faaliyetlerini sürdürüyor. Gümüşova, Cumayeri ve Gölyaka Belediyelerinin İtfaiye teşkilatlarına düzenlenen 120 saatlik seminerde Temel İtfaiye Eğitimi ve 112 Acil Çağrı Merkezi Koordinasyonuna ilişkin bilgiler paylaşıldı, eğitimlerin sonunda katılımcılara sertifikaları verildi.

Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, kurumlar arası eğitim çalışmalarını sürdürüyor. 120 saat süre ile ilçe belediyelerin itfaiye teşkilatına eğitim veren ekipler, 16 personelin faydalandığı teorik bilgilerin sonrasında uygulamalı çalışmalar da yaptı. Gölyaka, Gümüşova ve Cumayeri Belediyesi İtfaiye erlerine yönelik düzenlenen eğitimlerin sonunda Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Burak Coşkun da katılarak katılımcılara sertifikalarını verdi. Burak Coşkun, acil durumlara müdahale tekniklerinin ayrıntılı olarak aktarıldığı eğitimlerin ardından yeni yılda ilçelerin de katılımıyla geniş kapsamlı bir tatbikat yapılacağını söyledi. Coşkun “İtfaiye Müdürlüğümüz bünyesinde ilçe belediyelerimizin itfaiye teşkilatlarına eğitim düzenledik. Gölyaka, Cumayeri ve Gümüşova İlçe Belediye itfaiye erlerimize 120 saat süre ile Temel İtfaiye eğitimi verdik. İlk olarak 112 Acil Çağrı Merkezi Koordinasyon eğitimi de bu süreçte tamamlandı. Bugün katılımcı arkadaşlara sertifikalarını verdik. Kısa bir süre sonra Ocak ayı içinde daha önce eğitimlerini tamamladığımız Çilimli’yi de dahil ederek ilçelerimiz ile ortaklaşa, geniş kapsamlı bir tatbikat yapmayı planlıyoruz. Bölgenin en güçlüsü İtfaiye teşkilatımız ve ilçe belediyelerimizin de katılacağı bu tatbikatta yeni bir yangın söndürme tekniğini kullanacağız” ifadelerinde bulundu.

Sertifika töreni sonunda hatıra fotoğrafı çektirilirken bölgenin en güçlü teşkilatı Düzce İtfaiyesi bünyesinde eğitim organizasyonlarının devam edeceği belirtildi.