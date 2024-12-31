Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesinde 68 yaşındaki kadın omur ilikte kitle ameliyatı gerçekleştirilerek, sağlıklı bir şekilde taburcu edildi.

Yol yürümede zorluk bacaklarda uyuşukluk, his kaybı ve güç kaybı şikayetleri ile Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesinde Beyin Cerrahi Polikliniğine başvuran kadın hasta yapılan tetkikleri sonucunda omurilikte kitle olduğu tespit edildi. Cerrahi operasyon hazırlıkları tamamlanan hasta ameliyata alındı. Kitle yeri nedeniyle oldukça riskli bir pozisyonda olan ameliyat Beyin Cerrahisi Uzmanları ve Göğüs Cerrahisi uzmanlarının da organize bir şekilde katılmasıyla gerçekleştirildi. Ameliyat sonrası servise alınan hasta, tüm şikayetlerinden kurtulması ve sağlıklı bir şekilde yürüyebilmesi üzerine şifa ile taburcu edildi.

Başhekim Op. Dr. Hasan Keser, "Hastanemiz birçok özellikli ameliyatların gerçekleştirilmesi ile birlikte farklı illerdeki hastalar tarafından da tercih edilen bir merkez haline gelmektedir. Hastamıza geçmiş olsun dileklerimizi iletirken göstermiş olduğu başarılı çalışmalardan dolayı tüm ekibimizi tebrik ediyorum” diye konuştu.