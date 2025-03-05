Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Nanofotonik Uygulama ve Araştırma Merkezi (CÜNAM), savunma, sağlık ve çevre alanlarında devrim oluşturarak "Kuantum Çağlayan Lazer" teknolojisini geliştiriyor.

Teknolojinin hızla gelişmesi, savunma sanayisinden tıbba kadar birçok alanda yenilikçi çözümleri beraberinde getiriyor. Yeni nesil lazer sistemleri, hassas ölçüm kabiliyetleri ve kompakt yapılarıyla geleneksel teknolojilerin yerini almaya başlarken, Türkiye de bu çalışmaları yürütmeye devam ediyor. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Nanofotonik Uygulama ve Araştırma Merkezi ve proje ortaklarınca geliştirilen Kuantum Çağlayan Lazer Sistemi, savunma, sağlık ve çevre teknolojilerinde önemli bir yenilik olarak görülüyor. Kuantum Çağlayan Lazer Sistemi, kritik dalga boylarında çalışarak füze sistemlerinin körlenmesi, tehlikeli kimyasalların belirlenmesi ve tıbbi analizlerde yeni nesil bir çözüm sunuyor. Bu sistem, füzelere karşı önlemler için savunma sanayisinde de önemli bir rol üstlenecek. Kristal yapısı korunarak geliştirilen bu lazerler, ayrıca hedef şaşırtma teknolojileri, kandaki üre tayini ve sera gazı algılama gibi alanlarda da kullanılacak.

"Kritik alanlarda önemli"

CÜNAM Müdürü Doç. Dr. İlkay Demir, lazer sisteminin özellikle savunma sanayisinde kullanılacağını ifade ederek, "Kuantum Çağlayan Lazer Sistemi öncelikli olarak savunma alanında kullanılıyor. Kritik dalga boylarında çalıştıkları için füzelerin körlenmesi, kimyasal yapıları belli olmayan veya tehlikeli olabileceğini düşündüğümüz kimyasalların belirlenmesi ve tıp alanında kızılötesi spektrumda, hacimli ve hantal yapıda olan laboratuvar cihazlarının yerini alması planlanan küçük kompakt ve katma değeri yüksek sistemlerle kullanılması muhtemeldir. Bu proje kuantum çağlayan yapılarının büyütülmesi, karakterizasyonu ve daha sonra kritik alanlarda uygulanmasını içeriyor. Lazer yapıları kristal yapısını koruyarak, atomları üst üste dizip ürettiğimiz yapılardır. Biz CÜNAM bünyesinde bu malzemelerin hem tasarımı hem de büyütmesini aynı çatı altında gerçekleştirebiliyoruz" dedi.

"Füzelerde hedef şaşırtacak"

Lazerlerin birçok alanda kullanıldığını belirten Doç. Dr. İlkay Demir, "Kuantum Çağlayan Lazer projemiz birçok farklı alanda kullanılacaktır. Öncelikle tasarım aşamasının gerçekleştirilmesi, kristallerin çip kısımlarının üretilmesi ve son olarak uygulamasının gerçekleştirilmesi şeklinde ilerleyecektir. Füzelerde hedef şaşırtma alanında, kandaki üre tayinini yapan mevcut sistemlerdeki kaynakları yeni nesil Kuantum Çağlayan Lazer Sistemi ile değiştirme ile tıbbi alanda kullanılması ve sera gazı algılama alanında uygulaması mevcuttur" diye konuştu.