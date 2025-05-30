Sivas’ta etkili olan sağanak yağmur sonrası cadde ve sokaklar nehre döndü. Araç sürücüleri zor anlar yaşarken hayat durma noktasına geldi.

Sivas’ta öğle saatlerinden sonra etkili olan yağmur, şiddetini artırdı. Kentin tamamını etkisi altına alan yağmur sonrası cadde ve sokaklar nehre döndü. Araçları ile ilerlemekte güçlük çeken sürücüler, zor anlar yaşadı. Kentin işlek caddeleri yağmur sonrası boş kaldı. Öte yandan, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi kampüsü içerisinde bulunan yol, yağmur suları ile doldu. Uzun araç kuyruğunun oluştuğu caddede trafik aksadı. Tarihi Ulu Cami’nin şadırvan bölümünü su basarken Sivas Belediyesi ekipleri, kentte etkili olan yağmur sonrası sorun yaşanan noktalarda çalışma başlattı.

Yağmura yakalanan vatandaşlardan kimileri yağışın hayatı felç ettiğini söylerken, kimileri ise bereket olduğunu söyledi.