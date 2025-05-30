Sivas STSO Başkanı Zeki Özdemir, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onayıyla yürürlüğe giren yeni Yatırım Teşvik Sistemi’nin, sanayide dönüşüm ve küresel rekabet açısından kritik öneme sahip olduğunu söyledi.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Başkanı Zeki Özdemir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni Yatırım Teşvik Sistemi hakkında değerlendirmelerde bulundu. Özdemir, sistemin Türkiye’nin sanayide dönüşüm hedeflerine ulaşması ve küresel rekabet gücünün artırılması açısından stratejik öneme sahip olduğunu ifade etti. Yeni sistemin, sanayicilerin üretim kapasitelerini artırmalarına, teknolojik altyapılarını geliştirmelerine ve daha yüksek katma değerli yatırımlara yönelmelerine ciddi katkılar sağlayacağını belirten Başkan Özdemir, Demirağ Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ile birlikte Sivas’ın yatırım cazibesi açısından önemli avantajlar elde edeceğini söyledi.

"Teşvik sistemi, hem Sivas’a hem Türkiye’ye kazandıracak"

Bilgilendirme ve rehberlik çalışmalarına kararlılıkla devam edeceklerini söyleyen Özdemir, "Yatırım ortamının güçlendirilmesi, üretimin çeşitlendirilmesi ve istihdamın artırılması adına atılan bu adımı iş dünyası olarak memnuniyetle karşılıyoruz. Yeni teşvik mekanizmasının hem ilimiz hem de ülkemiz ekonomisine güçlü katkılar sunacağına inanıyoruz. Sivas Ticaret ve Sanayi Odası olarak, üyelerimizin bu yeni sistemin sunduğu imkânlardan azami düzeyde faydalanmaları adına bilgilendirme ve rehberlik çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.