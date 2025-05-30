Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 16 ilçe ve şehir merkezindeki mezarlıkları Kurban Bayramı ve yaz aylarına hazırlıyor. Bakım, onarım, temizlik konusunda şehir genelinde hummalı bir çalışma yürütülüyor. Vatandaşlar sevdiklerinin kabirlerini temiz bir ortamda ziyaret edebilecekler.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde Kurban Bayramı’na hazırlık çalışmalarına yoğun şekilde başladı. Mezarlıklarda temizlik ve bakım çalışmalarına başlayan Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı ekipleri şehirdeki kabristanlıkları bayrama hazırlıyor. 16 ilçe ve şehir merkezindeki mezarlıklarda otlar biçilerek, bozulan alanların onarımı yapıldı. Çalışmaların sonunda vatandaşlar mezarlıkları bakımlı, temiz ve güvenli bir şekilde bulacak.

Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, "Kurban Bayramı’na hazırlık için çalışmalarımıza bir süre önce başlamıştık. Bu çerçevede oluşturduğumuz temizlik ekibi 16 ilçede ot biçme ve onarım çalışması yapıyor. Bizler için kıymetli olan vefat eden vatandaşlarımızın defin alanları, uzayan otların biçilmesi ve yapılan onarım çalışmalarıyla tertemiz hale getiriliyor. Kurban Bayramı’nda yapılacak olan ziyaretlerin bakımlı, temiz ve güvenli bir ortamda geçmesi için çalışmalarımız sürüyor" denildi.