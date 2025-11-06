Yeni Hal Yasası üzerinde çalışmalar devam ederken, üretim ve ihracatta Türkiye’nin lokomotif şehirleri arasında yer alan Mersin, Adana ve Antalya, sektöre yön verecek bu kritik düzenleme öncesinde Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) ev sahipliğinde bir araya geldi.

MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır moderatörlüğünde gerçekleştirilen istişare toplantısına; Mersin Ticaret Borsası Meclis Başkanı Münir Şen, Mersin, Adana, Antalya, Silifke, Tarsus ve Erdemli Hal Dernek Başkanları ile MTSO’nun ilgili komite üyeleri katıldı. Toplantının ana gündem maddesi, İç Ticaret Genel Müdürü Adem Başar’a sunulacak olan görüş raporunun son halinin belirlenmesi oldu.

Toplantıda konuşan Başkan Çakır, bugüne kadar İç Ticaret Genel Müdürlüğü ile yürütülen çalışmalar hakkında bilgi paylaşarak, "Bundan sonra üretimde güçlü bölgelerin oluşturacağı tek sesle, sonuç odaklı bir şekilde ilerleyeceğiz" dedi. Çakır, sektördeki birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekerek, bu dayanışmanın hem üreticinin hem de tüccarın çıkarına olacağını ifade etti.

Katılımcılar, sebze ve meyve hallerinin piyasada denge unsuru oluşturduğunu, üretici ile tüccarı koruyan yapısıyla kayıt dışılığın ve enflasyonun önlenmesinde önemli bir rol üstlendiğini vurguladı. Hallerin, sistemin sürdürülebilirliği açısından daha kontrol edilebilir ve denetlenebilir yapılar olduğunu dile getiren katılımcılar, mevcut sistemin güçlendirilerek devam ettirilmesi gerektiği konusunda ortak görüş bildirdi.