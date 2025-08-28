Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Cezmi Yıldırak başkanlığında, şube müdürleri Muhittin Şen ve Yüksel Kanyılmaz ile okul müdürlerinin katılımıyla sene başı toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda yeni eğitim-öğretim yılına yönelik planlamalar, öğrenci başarısını artırmaya dönük çalışmalar ve alınacak tedbirler ele alındı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Cezmi Yıldırak, meydana çıkabilecek sorunların büyümeden çözülebilmesi için iletişimin önemine dikkat çekti.

Bu yılın teması olarak "Yeşil Vatan" belirlendi. Öğrencilerde çevre bilincini geliştirmek amacıyla özellikle 1. sınıf öğrencileriyle fidan dikim etkinlikleri yapılacağı ve orman yangınlarının yaşandığı bölgelere ziyaretler düzenleneceği bildirildi. Ayrıca, Cumhurbaşkanı tarafından 2025 yılının "Aile Yılı" ilan edilmesi dolayısıyla aileyi merkeze alan projelerin okullarda hayata geçirileceği ifade edildi.

Toplantıda, ders kitaplarının 1-8 Eylül tarihleri arasında dağıtılacağı, yardımcı kaynak dayatmasının yasak olduğu, devamsızlık konusunda taviz verilmeyeceği, seçmeli derslerin amacına uygun işleneceği, kültürel etkinliklerin uygun içerikte yürütüleceği ve öğretmenlerin örnek teşkil edecek şekilde giyimine dikkat etmesi gerektiği vurgulandı. Ayrıca norm fazlası öğretmenlere ilişkin takvimin yayınlandığı hatırlatıldı.

Şube Müdürü Muhittin Şen, ders tamamlama, öğretmen alımı ve norm kadro planlamaları hakkında bilgi verirken; Şube Müdürü Yüksel Kanyılmaz ise belirli gün ve haftalara yönelik faaliyetler, destekleme kursları ve mevzuattaki güncel düzenlemeler hakkında açıklamalarda bulundu.

Toplantı, yeni döneme ilişkin iyi dilek ve temennilerle sona erdi.