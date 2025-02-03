Muğla’da yarıyıl tatilinin ardından 2024-2025 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi başladı. Okulun ilk gününde öğrencileri yalnız bırakmayan Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fen Lisesi’nde öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fen Lisesi 9/C sınıfında "Bir Kitap, Bir İnsan" konulu derse katılan Vali Dr. İdris Akbıyık, öğrencilere kitap okumanın öneminden bahsetti.

Hem insan, hem Vali hem de bir baba olarak eğitimin, okulun ve kitap okumanın önemini öğrencilere anlatan Vali Akbıyık, "Farkındalık oluşturmak için bu konuyu öne çıkarmak istiyoruz. Bütün potansiyelimizi ve emeğimizi eğitime harcamaya gayret ediyoruz. Dünya çok hızlı bir şekilde değişiyor, gelişiyor. Tüm çabamız siz gençlerimizi geleceğe daha iyi hazırlamak için" dedi.

Kitap okumanın faydaları ve yararlarından bahseden Vali Akbıyık, "Okuyan insan daha çok bilir, daha geniş düşünür, analiz, sentez yeteneği daha artar, sınavlarda, sosyal hayatta hem de ilişkilerde de kendini ifade edebilme anlamında daha başarılı olur. Bir de bilgi her zaman güçtür. Yani daha çok okuyan daha güçlü insandır. Yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’in ilk emri ‘Oku’dur. Yine Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün eğitim konusunda, okumak konusunda sözleri bulunmaktadır. Hz. Ali ‘Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum’ diyor. Yine dedelerimiz, babalarımız da eğitimin önemini kendi çerçevesinde içerisinde hepimize söylemişlerdir" diye konuştu.

Kendi deneyim ve tecrübelerini öğrencilere aktaran Vali Dr. İdris Akbıyık, "Sınavlarda başarılı olmanın, hayatta başarılı olmanın yolu okumaktan geçiyor. Bir kere okuma alışkanlığı kazandığınız zaman daha çok okumak, daha çok öğrenmek istiyorsunuz. Kaymakamlık yaptığım yıllardan bu yana "Bir kitap, bir insan" diyerek, kitap okumanın önemine dikkat çekmek, toplumda bu konuda farkındalık oluşturmak adına çalışmalar gerçekleştirdik. Projenin özü kitap insan kadar, insan kitap kadar kıymetlidir. Aslında felsefi kökeni de çok anlamlı, çok manidar. Kitap insan, insan kitap demektir. Yani bir kitapta olan her şey insanda da olabilir. Özeti herkes bir kitap okuyacak, bir kişiye de okutacak. Daha çok okuyacağız, daha çok çalışacağız" dedi.

Okul yönetimi ve öğretmelerle bir araya gelen Vali Akbıyık, okulun öğrenci ve başarı durumu hakkında bilgi aldı. 2024-2025 eğitim öğretim yılının ikinci döneminin başlamasıyla birlikte Muğla genelinde resmi-özel 854 okulda, 162 bin 510 öğrenci ve 16 bin 161 öğretmen eğitim öğretime başladı.