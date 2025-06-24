Samsun TSO bünyesinde faaliyetlerini gerçekleştiren Samsun Avrupa Birliği Bilgi Merkezi tarafından, Çevre Günü etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen, "Yeni Bir Perspektif: Görünenin Ötesi" yarışmasında dereceye girenlere düzenlenen törenle ödülleri verildi.

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) çatısı altında faaliyetlerini gerçekleştiren Samsun Avrupa Birliği Bilgi Merkezi tarafından, Çevre Günü dolayısıyla, küresel bir tehdit olan iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen, "Yeni Bir Perspektif: Görünenin Ötesi" yarışması sonuçlandı. Samsun’da ikamet eden tüm yapay zekâ meraklılarına ve kullanıcılarına açık olarak organize edilen yarışmada dereceye girenlere düzenlenen törenle ödülleri verildi.

Ödülleri Murzioğlu ve Akyüz takdim etti

Alkan Avcıoğlu, Gizem Avcıoğlu, Selin Gürel ve Merve Sağyatanlar’dan oluşan jüri üyelerinin sergilenmeye değer bulduğu 23 eser Haziran ayı Meclis Toplantısı öncesinde sergilendi. Meclis üyeleri, birbirinden değerli eserleri inceleme fırsatı bulurken, eser sahiplerine ise başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür etti. İlk üç ve mansiyon ödülüne layık görülerek dereceye girenlere ödülleri meclis üyeleri huzurunda verildi. Yarışmada Sevcan Karacan Ocak’ın ‘Boyumuzdan Büyük Tepelerimiz Var’ adlı eseri birinci, Ebrar Es’in ‘Çığlık 1’ adlı eseri ikinci, Rümeysa Durmuş’un ‘Kuraklığa Direnen Yavaşlık’ adlı eseri üçüncü olurken, Nurhayat Güzey’in ise, ‘Beta Doğa’ adlı çalışması mansiyon ödülüne layık oldu. Ödülleri Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu ve Meclis Başkanı Haluk Akyüz takdim etti.

Yarışmaya 111 eser katıldı

Murzioğlu törende yaptığı konuşmada, yarışmada biyoçeşitlilik, çölleşme, plastik atıklarla mücadele ve su kaynaklarının korunması gibi başlıklarda iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine yönelik çarpıcı bir bakış açısı sunan yapay zekâ destekli görseller ile farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini söyledi. Yarışmada eserlerin yapay zekâ teknolojileri kullanılarak oluşturulmasının zorunlu tutulduğunu belirten Murzioğlu, "Yarışmaya 49 kişi, 111 eser yolladı. Jüri üyeleri tarafından sergilenmeye değer 23 eser temaya uygunluk, özgünlük, estetik ve biçimsel bütünlük olarak değerlendirildi. Özellikle belirtmek isterim ki; eserlerin hepsi bizim için çok değerli. Tüm katılımcılara teşekkür ediyor ve başarılarının devamını diliyorum" dedi.

İklim değişikliğine dikkati çekti

Konuşmasında iklim değişikliğinin yer küredeki etkilerine vurgu yapan Murzioğlu, "İklim sistemi, atmosfer, kara yüzeyleri, kar ve buz, okyanuslar ve diğer su kütleleri ile canlıları kapsayan karmaşık ve etkileşimli bir sistemdir. Bu sistem, zaman içinde, kendi iç dinamiklerinin etkisi altında veya dış etmenlerdeki değişikliklere bağlı olarak yavaş yavaş değişim gösterir. İklim değişikliği, nedeni ne olursa olsun iklimin ortalama durumunda ve değişkenliğinde onlarca yıl ya da daha uzun süre boyunca gerçekleşen değişiklikler biçiminde tanımlanmaktadır. Günümüzde sözü edilen küresel iklim değişikliği ise, fosil yakıtların yakılması, arazi kullanımı değişiklikleri, ormansızlaştırma ve sanayi süreçleri gibi insan etkinlikleriyle atmosfere salınan sera gazı birikimlerindeki hızlı artışın doğal sera etkisini kuvvetlendirmesi sonucunda yerkürenin ortalama yüzey sıcaklıklarındaki artışı ve iklimde oluşan değişiklikleri ifade etmektedir. Küresel iklim değişikliği su kaynaklarının azalması, besin kıtlığı, enerji sıkıntısı, kuraklık, çölleşme, göç gibi sosyoekonomik ve politik etkileri yanında, doğal peyzaj dokusunun bozulması, ekosistemler, türler ve gen kaynakları gibi biyolojik çeşitliliğin temel parçaları olan sistemleri de olumsuz etkilemektedir. Etkinlik ile hem iklim değişikliğine dikkat çekilmesi ve hem de yine Avrupa Birliği’nin gündemindeki en önemli konulardan biri olan dijitalleşmeye dikkati çekmek istedik" diye konuştu.