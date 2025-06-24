Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen “Aile Oryantiringi” etkinliğinde aileler çocuklarıyla birlikte keyifli vakit geçirdi.KONYA (İGFA) - Konya Meram Tavusbaba Piknik Alanı’nda düzenlenen etkinlik sonunda dereceye giren ailelere çeşitli ödüller verildi.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından “Aile Oryantiringi” düzenlendi.

Meram Tavusbaba Piknik Alanı'nda 100 aileden oluşan toplamda 200 kişinin katıldığı etkinlik, ailelerin birlikte yön bulma ve dayanışma becerilerini ortaya koyduğu rekabet dolu anlara sahne oldu.

3 kilometrelik parkurda, doğa ile iç içe bir ortam sunan yarışma; 8-11 Yaş Kız Çocuk, 8-11 Yaş Erkek Çocuk, 12-14 Yaş Kız Çocuk, 12-14 Yaş Erkek Çocuk olmak üzere 4 ayrı kategoride düzenlendi.

Heyecanlı anların yaşandığı Aile Oryantiringi’nde çocuklar aileleriyle birlikte keyifli vakit geçirirken harita ve pusula yardımıyla yön bulma becerilerini geliştirme fırsatı buldu.

Yarışma sonunda dereceye giren ailelere madalya ve çeşitli ödüller takdim edildi.