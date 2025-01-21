Mersin Büyükşehir Belediyesi, hastane, okul, restoran, üniversite gibi farklı kurum ve kuruluşlardan gelen yemek atıklarını kompost teknolojisi ile işleyerek mamaya dönüştürüyor. Günlük bir tona yakın yemek atığından 400 ila 600 kilogram mama elde ediliyor.

Büyükşehir Belediyesinin Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde hayata geçirdiği kompost teknolojisi ile mama üretim faaliyetleri sürüyor. Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi’nde geçen aylarda başlatılan uygulama ile hastane, okul, restoran, üniversite gibi farklı kurum ve kuruluşlardan gelen atık yemekler, kompost teknolojisi sayesinde bozulmadan işlenerek mamaya dönüştürülüyor. Havaların soğumasıyla yemek ihtiyacı daha çok artan sahipsiz hayvanların günlük mama ihtiyacını kolay bir şekilde çözüme kavuşturan ekipler, tasarruf da sağlıyor. Mineral, enzim ve vitamin bakımından zengin bir içeriğe sahip olan mamalar, hayvanlara ulaştırılıyor. Gıda israfının önüne geçen ve geri dönüşümü yaygınlaştıran uygulama, yerelde ekonomiye ve çevreye de katkı sunması bakımından örnek teşkil ediyor.

"Günlük 2 tona yakın yemek atığı topluyoruz"

Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde görevli veteriner hekim Ömer Benli, restoran, özel okullar, resmi kurum ve kuruluşlarla iş birliği yaparak başlattıkları proje sayesinde yemek atıklarının mamaya dönüştürülmesini sağladıklarını ifade etti. Günlük 2 tona yakın yemek atığı topladıklarını belirten Benli, "Bu atıkların bir tonu mama üretim ünitesinde işleniyor ve yaklaşık 400 ila 600 kilogramı mamaya dönüştürülüyor. Mamaları uzun süreli kullanmamız gerekiyorsa fırınlama işlemi yapıyoruz. Özellikle yazın bir hafta dayanan mamalar çok daha iyi oluyor. Mama üretim ünitemizde bir kırma makinesi, 500 litrelik 2 kompost, bir pelet ve bir kurutma makinemiz var" dedi.

Yemek atıklarının mamaya dönüştürülme sürecini de anlatan Benli, "Önce, varsa büyük yemek atıklarını makinemizde kırarak, kompost makinesine alıyoruz. Sonra yemeğin içeriği ve sululuk durumuna göre, 12 ile 18 saat arasında bir işlem süreci var. Daha sonra pelet (endüstriyel ürünlerin kurutulup, öğütülmesi) işleminden geçiriyoruz. Günlük tüketilecekse hemen patili dostlara yemek olarak veriliyor. Eğer bir süre bekleyecekse, kurutma makinesinden geçirip fırınlama işlemi yapıyoruz. Bu sayede can dostlarımızın günlük mama tüketimlerini karşılayabiliyoruz" diye konuştu.

Yemek atıklarının hayvanların besin ihtiyacını karşılayacak yağ, protein gibi değerlerine uygun bir şekilde ayrıştırılarak kompost makinelerinde işlem gördüğünü vurgulayan Benli, kurumlara iş birliği çağrısında bulundu.