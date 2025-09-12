Muğla’nın Marmaris ilçesi açıklarında durdurulan yelkenli tekne içinde 26’sı çocuk 80 düzensiz göçmen ve 2 göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.

Marmaris ilçesi açıklarında yelkenli tekne içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından İtalya rotası üzerinde bulunan hareketli yelkenli tekne durduruldu. Yelkenli tekne içerisindeki 54 düzensiz göçmen (beraberinde 26 çocuk) ve 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalanmıştır.