Yedi Başak İnsani Yardım Derneği, maddi zorluklar yaşayan üniversiteli gençlerin eğitim hayatına destek olmak amacıyla 2025 yılında da "Bir Burs, Bir Gelecek’’ sloganıyla burs programını sürdürüyor.

Program kapsamında, maddi imkansızlıklarla eğitim hayatında güçlük çeken üniversite öğrencilerine 9 ay boyunca her ay kesintisiz olarak 2 bin TL burs desteği sağlanacak. Bu burs yalnızca eğitim masraflarını değil; öğrencilerin barınma, ulaşım ve temel ihtiyaçlarını da karşılamaya yardımcı olacak. Böylece gençlerin derslerine daha çok odaklanmaları, hayallerine daha sağlam adımlarla yürümeleri amaçlanmaktadır. Yedi Başak, bu programla yalnızca maddi bir katkı sunmayı değil; aynı zamanda gençlerin yanında olmayı, onlara manevi destek vererek geleceğe dair güven duygularını güçlendirmeyi amaçlıyor.

Üniversite burs programının yanı sıra Yedi Başak, yeni eğitim ve öğretim yılı öncesinde binlerce çocuğun okul yolunda yanında olmaya devam ediyor. "Okul Zili Tüm Çocuklar İçin Çalsın" sloganıyla başlatılan 2025 Kırtasiye Destek Kampanyası kapsamında, Türkiye, Gazze ve Suriye’de toplam 3 bin yetim ve ihtiyaç sahibi çocuğa kırtasiye desteği ulaştırılması hedefleniyor.

Hazırlanan kırtasiye paketleri; okul çantası, defter, kalem, silgi, boya seti ve daha birçok temel malzemeden oluşuyor. Her biri bin TL değerindeki setler, çocuklara yalnızca kırtasiye desteği sağlamıyor; aynı zamanda onların "unutulmadıklarını" hissettiren manevi bir mesaj da taşıyor.

Kampanya Türkiye’nin birçok ilinde yürütülürken, savaş ve yoksulluk şartlarında yaşayan Gazze ve Suriye’deki çocuklara da özel olarak ulaştırılacak. Yedi Başak, böylece çocukların yeni eğitim dönemine eksiksiz başlamalarına, motivasyonlarının artmasına ve geleceklerine umutla bakmalarına katkıda bulunuyor.

Yedi Başak İnsani Yardım Derneği Başkanı Av. İsmet Yıldırım, burs ve kırtasiye desteğine ilişkin yaptığı açıklamada, "Her gencin ve her çocuğun eğitim hakkı vardır. Biz, Yedi Başak olarak onların yanında olmayı sadece bir sorumluluk değil, aynı zamanda bir gönül borcu olarak görüyoruz. Üniversiteli gençlerimiz için 9 ay boyunca sürecek burs desteğimiz, onların eğitim yolculuğunda yüklerini hafifletmeyi amaçlıyor. Kırtasiye desteğimizle de yetim ve ihtiyaç sahibi çocuklarımızın yeni döneme eksiksiz başlamasına katkı sağlıyoruz. Destek veren her hayırsever, aslında bir çocuğun ya da gencin geleceğine katkıda bulunuyor. Bizim için en büyük kazanç, onların yüzlerindeki tebessümü görmek ve yarınlara umutla bakabilmelerine vesile olabilmek" ifadelerine yer verdi.

Eğitime ortak olmaya davet

Yedi Başak İnsani Yardım Derneği hem üniversite burs programı hem de kırtasiye desteği ile eğitime dair bütüncül bir yaklaşım sergiliyor. Dernek yetkilileri, bu projelerin sadece öğrencilerin değil; aynı zamanda toplumun geleceğini inşa eden kalıcı yatırımlar olduğunun altını çiziyor. Hayırseverler, "Bir Burs, Bir Gelecek" programına veya "Okul Zili Tüm Çocuklar İçin Çalsın" kampanyasına destek vererek, gençlerin ve çocukların hayatlarına dokunabilirler.