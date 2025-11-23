Antalya’nın Manavgat ilçesinde yaya geçidinden geçmekte olan yayaya çarpmamak için fren yapan ve motosikleti devirken sürücü yaralandı. Sürücü belgesinin ücretini yatırmadığı için ehliyetini almayan sürücüye 9 bin 267 TL para cezası kesildi.

Kaza; Manavgat ilçesi Barbaros Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sanayi istikametine seyir halindeki Suriye uyruklu Ahmed El M. E. A.’nın kullandığı 07 BLS 404 plakalı motosiklet Barbaros Caddesi- Abdi İpekçi Caddesi ışıklı kavşağında, yaya geçidinden geçmekte olan kadına çarpmamak için fren yaptığında devrilerek sürüklendi. Kazada yaralanan Ahmed El M. E. A, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerinin kontrolünde kursa giderek sürücü belgesi almaya hak kazandığı halde, ücret yatırıp sürücü belgesini almadığı belirlenen motosiklet sürücüsü ve motosiklet sahibine ayrı ayrı 9 bin 267 TL para cezası uygulandı.