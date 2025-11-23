Bursa’nın Yıldırım ilçesinde gece saatlerinde bir pilavcıya camdan giren hırsız, kasadaki bozuk paraları aldıktan sonra yemek yapmaya çalıştı. Ancak dükkanın gazı kapalı olduğu için yemek hazırlamayı başaramadı. İşyerinde çalışanlara ait kulaklık ve şarj aletlerini alan hırsıza işyeri sahibi çağrıda bulundu.

Millet Mahallesi’ndeki işyerine girip dolaptaki tatlıyı yiyen ve içeceği içen şüpheli, daha sonra çalışanlara ait kulaklık ve şarj aletlerini de alarak iş yerinden ayrıldı.

İş yeri sahibi, olayın ardından "Açtır belki, benden yana helal olsun. Çalışanlar adına üzüldüm. Onların eşyaları önemli. Eğer çalışanların elektronik malzemelerini geri getirirse şikayetçi olmayacağım" diyerek yaşananların trajikomik yönünü paylaştı.