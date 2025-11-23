Yaşar Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Müzik Akademisi mezunu 20 yaşındaki Nehir Özzengin, 14 uluslararası ödülünün ardından, dünyanın en prestijli yayınlarından Forbes’un Türkiye’nin geleceğini belirleyecek ’30 Altı 30’ listesine girmeyi başardı.

Müzik eğitimine henüz 4 yaşındayken Yaşar Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Müzik Akademisi öğrencisi olarak başlayan Nehir Özzengin’in disiplinli çalışması meyvesini verdi. İtalya, Belçika ve Sırbistan dahil birçok ülkeden 14 ödül kazanan 20 yaşındaki genç yetenek, dünyanın en büyük yayın kuruluşlarından Forbes’un ’30 Altı 30’ listesine giren en ilham verici sanatçılardan biri oldu. Özzengin, bu başarının yıllardır sürdürdüğü müzikal yolculuğunun en anlamlı simgesi olduğunu belirterek, Yaşar Üniversitesi’ndeki eğitiminin de büyük payı olduğunu vurguladı.

Yaşar Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Müzik Akademisi’nde 4 yaşındayken piyano eğitimine başlayan Nehir Özzengin, 15 yaşında en yüksek dereceyi alarak kabul edildiği Almanya’daki Karlsruhe Müzik Üniversitesi Piyano Bölümü’nde müzik ve sanat eğitimine devam ediyor. İlk piyano yarışması derecesini 9 yaşında elde eden Özzengin, bugüne kadar İtalya, Belçika, Sırbistan, Lüksemburg, Slovenya gibi birçok farklı ülkeden 14 müzik ödülü kazandı. 2018 yılında Elele Yılın En Başarılı Kadını Ödülleri’nde Güzel Sanatlar alanında halk oylamasıyla Türkiye’de Yılın En Başarılı Genç Kızı Ödülü’nü kazanan "Notaların Prensesi", ilham verici başarılara imza atmaya devam ediyor.

"Müzikal yolculuğumun anlamlı bir simgesi"

Genç yetenek Nehir Özzengin, dünyanın en büyük yayın kuruluşlarından Forbes dergisi tarafından, Türkiye’nin geleceğini belirleyecek 30 yaş altı 30 gençten biri olarak seçildi. "30 Altı 30" listesinde girişim, spor, sanat ve bilim başta olmak üzere farklı alanlardan gençler yer aldı. Ödülünü, şarkıcı Emircan İğrek’in elinden alan Özzengin, duygu ve düşüncelerini şu şekilde ifade etti: "Forbes’un ‘30 Altı 30’ listesinde yer almak, 20 yaşında bir sanatçı olarak benim için hem gurur verici hem de derin bir motivasyon kaynağı. Bu ödül, dört yaşından beri piyano ve müzik hayatımda verdiğim emeğin, disiplinin ve özverili çalışmanın önemli bir yansıması. Müziğe ilk adım attığım günden bu yana, her prova, her sahne deneyimi ve her çalışma saatim beni bugünlere taşıdı. Bu nedenle bu ödül sadece bir başarı değil; yıllardır büyük bir tutkuyla sürdürdüğüm müzikal yolculuğumun anlamlı bir simgesi. Bu başarımda beni yetiştiren Yaşar Üniversitesi’nin de çok payı var. Bu ödül, hem sanatsal vizyonumu daha ileri taşımam hem de uluslararası alanda yeni projelerde yer almam için güçlü bir ilham kaynağı oldu. Müzik yolculuğuma aynı tutku ve kararlılıkla devam edecek, aldığım bu onuru daha büyük başarılara dönüştürmek için çalışmayı sürdüreceğim."