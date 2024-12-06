Afyonkarahisar’da polis tarafından yayaların karıştığı trafik kazalarının önlenmesi için denetimlerin arttırılacağı kaydedildi.

Konuyla ilgili Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, “Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce, yayaların karıştığı kazaları en aza indirmek, trafik güvenliğini ve vatandaşların güvenli bir şekilde seyahat etmelerini sağlamak amacıyla denetimler arttırılmaktadır.

İlimiz merkezinde bulunan yaya geçitleri ve yayaların yoğun olarak bulunduğu yerlerde resmi-sivil ekiplerimizce ve KGYS üzerinden yapılan denetimlerde yaya önceliğine uymayan araç sürücülerine ilgili trafik kanunu gereğince 3.135 TL cezai işlem uygulanmaktadır. Denetimlerimiz aralıksız olarak devam edecektir” ifadelerine yer verildi.