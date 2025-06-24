Tokat’ta süs havuzuna düşen yavru kargayı kurtarmak isteyen bir vatandaş, diğer kargaların saldırısına uğradı.

Olay, kent merkezindeki Dudayev Parkı’nda meydana geldi. Parkın bankında oturan Fehmi Ertin, süs havuzuna düşen bir kargayı fark ederek yardım etmek istedi. Havuza eğilip elini uzatarak yavru kargayı çıkarmaya çalışan vatandaş, o sırada çevredeki diğer kargaların hedefi haline geldi. Başına aldığı darbelerle panikleyen vatandaş, hızla olay yerinden uzaklaşmaya çalıştı. Durumu gören çevredekiler sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine parka gelen sağlık ekipleri, başında şişlik oluşan Ertin’i ambulansla Tokat Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Tedavi altına alınan Fehmi Ertin’in genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.