Sabahın erken saatlerinde şehir henüz tam olarak uyanmadan sokaklara çıkanlar bilir; günün en samimi hali o saatlerde yaşanır. Esnaf dükkânının önünü süpürürken, bir simitçi tezgâhını hazırlarken, parkta yürüyen birkaç kişi güne sessizce merhaba der. Şehir, gürültüsünden sıyrılmış, kendi nefesini dinler gibidir.

Ne var ki bu sakinlik uzun sürmez. Saatler ilerledikçe hayat hızlanır. Telefon ekranları peş peşe bildirimlerle dolar, yetişmesi gereken işler çoğalır, ertelenen sorumluluklar omuzlara yük olur. İnsanlar bir yerlere yetişmeye çalışırken çoğu zaman nereye yetiştiklerini bile unuturlar.

Günümüzün en büyük paradokslarından biri de budur. Teknoloji sayesinde zamandan tasarruf ettiğimizi düşünürken, aslında hiç olmadığı kadar zamansız kalıyoruz. Bir mesajı saniyeler içinde gönderiyor, bir habere anında ulaşıyor, dünyanın öbür ucundaki gelişmeleri aynı dakika içinde öğreniyoruz. Ancak buna rağmen sevdiklerimizle oturup uzun uzun sohbet etmeye, bir kitabın sayfaları arasında kaybolmaya ya da denizi seyrederek birkaç dakika geçirmeye vakit bulamıyoruz.

Oysa hayatın en kıymetli anları çoğu zaman büyük olayların içinde değil, küçük ayrıntıların arasında saklıdır. Bir çocuğun kahkahası, yaşlı bir çiftin parkta yan yana oturuşu, yağmurdan sonra toprağın kokusu ya da gün batımında gökyüzünün aldığı renkler... Bunlar, hızla geçen günlerin içinde fark edilmeden kaybolan güzelliklerdir.

Belki de zamanın hızlandığı bir çağda yapılacak en cesur şey, biraz yavaşlamaktır. Çevremize bakmak, insanları dinlemek, yaşadığımız anın farkına varmak... Çünkü hayat, sürekli bir sonraki güne hazırlanırken değil; içinde bulunduğumuz günü hissedebildiğimiz ölçüde anlam kazanır.

Şehirler büyümeye, teknoloji gelişmeye ve dünya dönmeye devam edecek. Ancak insanın huzur arayışı değişmeyecek. Belki de mutluluğun sırrı, daha fazlasını elde etmekte değil; zaten sahip olduğumuz güzellikleri fark edebilmektedir