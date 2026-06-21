Babalar Günü geldiğinde herkesin kalbinde farklı bir hikâye canlanır. Kimi babasının elini tutmanın huzurunu yaşar, kimi telefona sarılıp sesini duymanın mutluluğunu hisseder.

Kimileri ise bugün gökyüzüne bakar; özlemle, hasretle ve dualarla...

Çünkü bazı babalar yanımızdadır, bazıları ise hatıralarımızda yaşamaya devam eder. Ancak biliyoruz ki sevgi, ölümle son bulmaz. Bir babanın öğrettiği değerler, bıraktığı izler ve yüreğimize ektiği güven duygusu yaşam boyu bizimle kalır.

Babalık yalnızca bir unvan değildir. Babalık; koruyan, kollayan, yol gösteren, gerektiğinde sessizce fedakârlık yapan güçlü bir yürektir. Bazen bir bakışta cesaret veren, bazen bir sözle umut olan görünmez bir destektir.

Bugün; evlatlarının yanında olan, sevgisiyle güç veren tüm babaların Babalar Günü'nü kutlarken, aramızdan ayrılmış babalarımızı da rahmet, minnet ve özlemle anıyoruz.

Onların yokluğu belki içimizde derin bir boşluk bırakmıştır ama sevgileri hâlâ yolumuzu aydınlatmaya devam etmektedir.

Ve elbette hayatın zorlukları karşısında hem anne hem baba olmayı üstlenen fedakâr anneleri de unutmuyoruz. Çocuklarının hayatında iki kişilik sevgi, emek ve mücadele veren tüm anneler de bugün saygıyı hak ediyor.

Babalar Günü; sadece bir kutlama değil, bir teşekkürdür. Varlığıyla güç verenlere, hatıralarıyla yaşamaya devam edenlere ve sevgisiyle hayatımıza yön veren herkese...

Hayatta olan babalarımıza sağlık ve huzur, ahirete irtihal eden babalarımıza rahmet diliyorum.

Babalar Günü kutlu olsun.