Bugünün öğrencileri sadece sınavlarla değil, görünmeyen yüklerle de mücadele ediyor. Bir

yanda gelecek kaygısı, bir yanda aile beklentileri, bir yanda sürekli “başarılı olmalısın”

baskısı… Ve çoğu genç, gülümserken bile içinde sessiz bir savaş taşıyor.

Kimse söylemese de herkes yoruluyor.

Bazı öğrenciler “anlamıyorum” demekten çekiniyor.

Bazıları çalıştığı hâlde başarısız olmaktan korkuyor.

Bazıları ise çevresindeki herkesi ilerliyor sanıp kendini geride hissediyor.

Ama insanların dile getiremediği bir gerçek var:

Herkesin temposu farklıdır.

Sosyal medyada birkaç saniyelik başarı hikâyeleri görüyoruz. Dereceler, kazananlar,

alkışlanan insanlar… Ama kimse o başarının arkasındaki uykusuz geceleri, ağlayarak geçen

saatleri, vazgeçme noktasına gelip tekrar ayağa kalkmayı göstermiyor.

İşte tam burada özgüven devreye giriyor.

Özgüven, her soruyu çözebilmek değildir.

Özgüven, yapamadığında kendini değersiz hissetmemektir.

Bir sınav sonucu kötü geldiğinde “Ben başarısızım” yerine “Ben hâlâ öğreniyorum”

diyebilmektir.

Çünkü bir öğrencinin en büyük hatası, kendini sadece notlarından ibaret sanmasıdır.

Oysa bir sınav senin zekânı tamamen ölçemez. Bir net, senin karakterini belirlemez. Ve bir

başarısızlık, geleceğinin özeti değildir.

Bugün belki yetişemediğini hissediyorsun.

Belki motivasyonunu kaybettin.

Belki herkes senden daha iyiymiş gibi geliyor.

Ama inan, birçok kişi aynı duyguları yaşıyor; sadece söyleyemiyor.

Sessiz kalan çok öğrenci var.

“Ben korkuyorum” diyemeyen,

“Ben yoruldum” diyemeyen,

“Ben artık dayanamıyorum” diye içinde bağıran…

Bu yüzden kendini başkalarıyla değil, dünkü hâlinle kıyasla.

Unutma, başarı bir anda gelen bir şey değildir. Küçük tekrarların, vazgeçmeyen günlerin,

kimsenin görmediği emeklerin toplamıdır.

Ve belki bugün kimse fark etmiyor olabilir…

Ama bir gün dönüp baktığında, seni başarıya götüren şeyin zekân değil; pes etmemiş olman

olduğunu anlayacaksın.