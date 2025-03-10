Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Turan Uslu, yatmadan en az 2-3 saat önce yapılan egzersizin uyku kalitesine olumlu etkileri olduğunu söyledi.İSTANBUL (İGFA) - Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Turan Uslu, egzersiz, zamanlaması da dahil olmak üzere çeşitli faktörlere bağlı olarak uyku kalitesi üzerinde hem olumlu hem de olumsuz etkileri olduğunu söyledi.

Yatmadan 2-3 saat önce egzersiz yapmanın uyku kalitesi üzerindeki bazı potansiyel olumlu etkilerini açıklayan Prof. Dr. Turan Uslu şunları kaydetti:

"İyileştirilmiş Uyku Kalitesi: Düzenli egzersiz, günün hangi saatinde olursa olsun, zaman içinde uyku kalitesinin artmasına neden olabilir. Daha hızlı uykuya dalmanıza ve daha derin, daha onarıcı bir uykunun keyfini çıkarmanıza yardımcı olabilir.

Vücut Sıcaklığı Düzenlemesi: Egzersiz çekirdek vücut sıcaklığınızı yükseltebilir ve bu yükselişi egzersiz sonrası sıcaklıkta bir düşüş takip eder. Bu soğutma etkisi, uykuya dalarken vücut sıcaklığınız düşme eğiliminde olduğundan uykuyu teşvik edebilir. Yatmadan 2-3 saat önce egzersiz yapmak, yatağa gittiğinizde vücut sıcaklığınızın normal, daha serin durumuna dönmesini sağlar.

Stres Azaltma: Egzersizin stres ve kaygı düzeylerini azalttığı bilinmektedir. Akşamları fiziksel aktivite yapmak gevşemenize ve rahatlamanıza yardımcı olarak huzurlu bir uykuya geçişi kolaylaştırabilir.

Tutarlı Rutin: Düzenli bir egzersiz rutini oluşturmak sirkadiyen ritminizi düzenlemeye yardımcı olarak her gün aynı saatlerde uykuya dalmanızı ve uyanmanızı kolaylaştırabilir.

Bununla birlikte, egzersize verilen bireysel tepkilerin değişebileceğini unutmamak önemlidir. Bazı kişiler yatma zamanına çok yakın egzersiz yapmanın uykuları üzerinde olumsuz etkileri olabileceğini düşünebilir. İşte dikkate alınması gereken birkaç nokta:

Uyarıcı Etki: Yoğun egzersiz endorfin ve adrenalin salgılatır, bu da bazı bireylerin kendilerini daha uyanık ve tetikte hissetmelerine neden olabilir. Bazı insanlar için bu uyarılma, egzersiz akşam çok geç saatlerde yapılırsa uykuya dalma yeteneklerini engelleyebilir.

Bireysel Değişkenlik: Herkesin vücudu egzersize farklı tepki verir ve bir kişi için işe yarayan bir şey bir başkası için işe yaramayabilir. Bazı bireyler egzersizin uyarıcı etkilerine karşı daha hassas olabilirken, diğerleri herhangi bir sorun yaşamayabilir.

Uyku Bozuklukları: Uykusuzluk veya uyku apnesi gibi belirli uyku bozuklukları olan kişilerin, uyku sorunlarını daha da kötüleştirmekten kaçınmak için egzersizlerinin zamanlaması ve yoğunluğu konusunda dikkatli olmaları gerekebilir."

Yatmadan 2-3 saat önce egzersiz yapmak birçok birey için uyku kalitesi üzerinde olumlu etkilere sahip olabildiği gibi herkes için de uygun olmayabileceğini belirten Prof. Dr. Uslu, "Vücudunuzu dinlemeniz ve günün farklı saatlerinde egzersiz yapmanın uykunuzu nasıl etkilediğine dikkat etmeniz önemlidir. Akşam egzersizi uykunuzu sürekli olarak bozuyorsa, egzersiz rutininizi günün erken saatlerine kaydırmayı düşünebilirsiniz. Nihayetinde önemli olan, iyi uyku kalitesini destekleyen ve bireysel ihtiyaç ve tercihlerinize uyan bir rutin bulmaktır" dedi.