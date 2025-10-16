Tavuk etinden kaynaklanan gıda zehirlenmelerinin çoğunlukla mikrobik nedenlerle ortaya çıktığını belirten Dr. Öğr. Üyesi Volkan Demir, "En sık rastlanan etken ise salmonella adlı bakteri" diyerek önemli uyarılarda bulundu.

İstanbul Beykent Üniversitesi Hastanesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Volkan Demir, tavuk etinden kaynaklanan gıda zehirlenmelerine dikkat çekerek en büyük riskin pişirildikten sonra oda sıcaklığında uzun süre bekletilen ürünlerden kaynaklandığını vurguladı.

Dr. Demir, Türkiye’de hızlı büyütme teknikleri, soğuk zincir ve saklama şartlarındaki yetersizlikler ile merdiven altı üretimin özellikle yaz aylarında toplu yemeklerde (düğün, cenaze, piknik gibi) zehirlenme riskini artırdığını belirtti.

"Çoklu organ yetmezliğine yol açabiliyor"

"Tavuk eti tükettikten 2 ila 24 saat içinde bulantı, kusma, karın ağrısı, sulu ya da kanlı ishal görülebiliyor" diyen Dr. Öğr. Üyesi Volkan Demir, "Daha ağır vakalarda ateş, yoğun sıvı kaybı, böbrek yetmezliği ve bakterinin kana yayılması sonucu gelişen sepsis çoklu organ yetmezliğine ve ölüme yol açabiliyor" açıklaması yaptı.

Güvenli tüketim uyarıları

Dr. Öğr. Üyesi Volkan Demir güvenli tüketim için yapılması gerekenleri şöyle anlattı:

"Tavuk eti en az 75 derece iç ısıya ulaşacak şekilde iyice pişirilmeli.

Çiğ tavukla temas eden bıçak, kesme tahtası ve eller mutlaka sabunlu su ile yıkanmalı.

Tavuk eti buzdolabında +4 derece altında, derin dondurucuda ise -18 derecede saklanmalı.

Market alışverişinde son kullanma tarihi mutlaka kontrol edilmeli.

Pişirilmiş tavuk, özellikle yaz aylarında, oda sıcaklığında en fazla 2 saat bekletilmeli; 4 saatten sonra kesinlikle tüketilmemeli. Sıcaklığın 30 dereceyi aştığı günlerde bu süre 2 saatin altına inebilir."

"Yeniden servis edilecekse en az 75 dereceye kadar ısıtılması gerek"

Dr. Demir, toplu yemeklerde pişirilen tavuğun en geç 2 saat içinde buzdolabına konulması, yeniden servis edilecekse en az 75 dereceye kadar ısıtılması gerektiğini, aksi durumda gıda zehirlenmesi riskinin ciddi ölçüde arttığını ifade etti.