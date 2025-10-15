Mersin İl Sağlık Müdürlüğü kadrosu, yeni atamalarla daha da güçlendi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan kılavuz doğrultusunda gerçekleştirilen KPSS-2025/5 atamaları kapsamında Mersin’e farklı branşlarda toplam 139 sağlık personeli atandı.

Atamalarda 41 hemşire, 26 paramedik ve 18 tıbbi sekreter başta olmak üzere; diyetisyen, fizyoterapist, psikolog, çocuk gelişimci, laboratuvar teknikeri, diş teknikeri, çevre sağlığı teknikeri, sosyal çalışmacı ve biyomedikal teknikeri gibi birçok branştan sağlık çalışanı Mersin’e kazandırıldı.

Mersin İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mustafa Ekici, yeni atamaların kentteki sağlık hizmetlerine güç katacağını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Sağlık teşkilatımıza katılan tüm arkadaşlarımıza ‘hoş geldiniz’ diyor, görevlerinde başarılar diliyorum. Mersin olarak sağlıkta güçlü bir ekip ruhuyla vatandaşlarımıza kaliteli ve etkin hizmet sunmaya devam edeceğiz.”