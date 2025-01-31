Muğla’nın orman yangınlarına karşı en hassas bölgelerinden biri olan Yatağan’da, vatandaşlara yönelik orman yangınları eğitim toplantıları düzenlenmeye başlandı.

Yatağan Orman İşletme Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen bilgilendirme toplantıları kapsamında, ilçeye bağlı Esenköy, Şeref, Deştin, Kafaca, Bahçeyaka, Gevenez ve Gökpınar mahallelerinde 260 vatandaşla bir araya gelindi. Toplantılarda, artan sıcaklıklar ve küresel ısınmanın etkileri nedeniyle bölgedeki orman yangını riskinin yükseldiğine dikkat çekildi. Yetkililer, yangınların önlenmesi ve muhtemel bir yangın durumunda en hızlı ve etkin müdahalenin nasıl yapılması gerektiği konusunda bilgilendirme yaptı.

Yatağan Orman İşletme Müdürü Beril Öztürk, yangınların hiç çıkmamasının öncelikli hedefleri olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

"Yangınları önlemek için alınan tedbirler büyük önem taşıyor. Ancak muhtemel bir yangın durumunda güçlü teşkilatımızla anında müdahale ederek en etkili mücadeleyi veriyoruz. Bu noktada vatandaşlarımızın da üzerine düşen sorumluluklar var. Geçmişte yaşanan acı olayların tekrar etmemesi için hepimizin gerekli tedbirleri alması ve Muğla Valiliği’nin belirlediği kurallara kesinlikle uyması gerekiyor"

Yetkililer, toplantılarda vatandaşların yangın gönüllüsü eğitimlerine katılmaları gerektiğini de vurguladı. Bu sayede vatandaşların orman yangınlarına daha bilinçli ve profesyonel şekilde müdahalede bulunabileceği belirtildi.

Bilgilendirme toplantılarının, Yatağan ilçesine bağlı diğer mahallelerde de devam edeceği bildirildi.