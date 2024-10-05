Muğla’nın Yatağan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Milas-Yatağan karayolunda seyir halindeki 48 APB 977 plakalı otomobil ile 07 BOZ 940 plakalı araç çarpıştı. Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber vermesi üzerine, olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne ait itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazanın ardından, 48 APB 977 plakalı otomobilin sürücüsü araç içerisinde sıkıştı. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, sıkışan sürücüyü kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı sürücüye yapılan ilk müdahalenin ardından, Yatağan Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Hastaneye kaldırılan sürücünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.