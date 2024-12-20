Kocaeli Yassıbağ Mahallesi’nde vatandaşlar tarafından büyük bir sevgi ile karşılanan Başkan Hürriyet, “Bu dönem kırsal mahallelerimize daha fazla ağırlık veriyoruz” dedi.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, başkan yardımcıları ve birim müdürleri ile birlikte Yassıbağ Mahalle’ni ziyaret etti.

Mahalle Muhtarı Ufuk Ataman ve köy sakinleriyle kahvaltı yapan Başkan Hürriyet, vatandaşları samimiyetle dinledi. Geçmiş dönem CHP Kocaeli Milletvekili Hikmet Erenkaya’nın da yer aldığı programda talep ve sorunlara kulak veren Hürriyet, Yassıbağ Mahallesi’nin hak ettiği değere kavuşması adına gerekli çalışmaların yapılacağını kaydetti.

Başkan Hürriyet, “Elimizden geldiği kadar halkımızla buluşmaya, herkesi tek tek dinlemeye çalışıyoruz. Başkan yardımcılarımız ve müdürlerimiz her hafta mahalleleri ziyaret ederek ihtiyaçları, talepleri yerinde tespit ediyorlar. Bu mahalleyi de bizzat ziyaret etmek istedim. Taleplerinizi tek tek not aldık. Muhtarımız da çok çalışkan. Bütün kurumlarla iletişim halinde. İhtiyaçları giderebilmek adına sürekli çalışıyor. Bu dönem kırsal mahallelerimize daha fazla ağırlık veriyoruz. Çok çalışkan bir kadromuz var. Sorunları hızlıca çözüyorlar. Bizim sorumluluğumuz vatandaşa hizmet etmek. Sizin paranızla size hizmet ediyoruz. Şikayet etmeden sorunları çözmeye çalışıyoruz. Satın alamıyorsak üretiyoruz” dedi.