Trabzon’da "Geleneksel Lezzetler” ve “Kültürel Değerler" adlı kitaplar düzenlenen programla tanıtıldı.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, kitapların tanıtım programında, “Bu işin paydaşı olmaktan mutluyuz. Kıymetli hocamızı çok tebrik ediyorum. Hocamız Doç. Dr. Mehmet Akif Şen’in çalışma ile ilgili heyecanını gördüm. Bu çalışmaya destek olmak sadece bir projeye destek olmaktan ötedir. Bu eser şehrimize ciddi katkı sağlayacaktır. İyi ki destek olmuşuz” dedi.

Başkan Genç, eserin şehir için önemine vurgu yaparak, “Bu çalışmanın Trabzon’a ait olan tatları, atalarımızın yaptığı yemekleri orijinal haliyle bir eserde birleştirmesi çok önemli. Şu ana kadar böyle bir eser çıkmadı, ilk defa hocamızın emekleriyle ortaya çıktı. Büyük bir emek ve gayret gösterdi. Bütün hemşehrilerimizle buluşarak bu eseri ortaya çıkardı. Şehrimizde güzel bir zenginlik ve çeşitlilik olduğunu görmemiz lazım. Trabzon’umuz son yıllarda turizm noktasında çok öne çıktı. Sağlık turizmi faktörü var. Şehrimize birçok insan geliyor. Ziyaret edilmesi için şehrimizin birçok yönü var. Gelen ziyaretçiler şehre ait bir yemeği tatmak istiyor. Gaziantep, Hatay, Afyon mutfaklarını biliyoruz. Trabzon’u da gastronomide sürece dahil etmek istiyoruz. Bize ait olanlarla bu zenginliğimizi öne çıkaralım. İşte bu eser bu anlamda çok kıymetli. Hocama çok teşekkür ediyorum, emeklerine sağlık” diye konuştu.

“Mutfak kültürü toplumların aynasıdır”

Kitapların yazarı Doç. Dr. Mehmet Akif Şen ise, “Gastronominin Trabzon mutfağı ile alakalı kısmını çalışmak ve dünyaya duyurmak istedik. Trabzon mutfağı ile alakalı çok bir eserin veya ürünün olmadığı söyleniyor ama içine girdiğinizde, köyleri dolaştığınızda birçok ürünün yer aldığını görüyoruz. Biz de Trabzon’un mutfak kültürünü araştırmaya karar verdik ve kitap sonuçlandı. Alanında uzman akademisyenlerle nasıl bir yol izleyeceğimizi değerlendirdik. Trabzon’un 18 ilçesinde 85 köyde 2 yıl araştırma yaptık ve 437 kişi ile görüştük. Ciddi bir emek verildi. Teyzelerin dizlerinin dibinde oturduk, bizlere anlattılar. Bu bir yemek kitabı değil; mutfak kültürünü öne alan bir akademik çalışmadır. Mutfak kültürü toplumların aynasıdır. Trabzon mutfağında görsellik çok ön plana çıkmamıştır ama çok değerli ürünler var” ifadelerini kullandı.

Programda Trabzon Vali Yardımcısı Hacı Osman Hökelekli, AK Parti Genel Merkez MKYK Üyesi Meryem Sürmen, Arsin Belediye Başkanı Hamza Bilgin, AK Parti Ortahisar İlçe Başkanı Dr. Seyit Hisoğlu, AK Parti Arsin İlçe Başkanı Hasan Kızıltan, Trabzon İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Ayfer Cihan, kitapları kaleme alan yazar Doç. Dr. Mehmet Akif Şen ve çok sayıda davetli yer aldı.